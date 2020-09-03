Между "Северным потоком-2" и попыткой отравления: Меркель в ловушке Путина

"После покушения на критика Кремля правительство Германии стоит перед дилеммой: следует ли поставить Путина на место и тем самым рискнуть политическими отношениями или снова позволить ему одержать верх?", - пишет немецкий журнал Focus.

"При всем недовольстве экспансионистской политикой Путина по отношению к бывшим советским республикам и его роковой ролью в Сирии Берлин и Брюссель знают, что на Ближнем Востоке без Путина ничего не достичь, - указывает автор статьи Хуго Мюллер-Фогг. - Также не стоит недооценивать его влияние на президента Турции Эрдогана. К тому же Меркель ни при каких обстоятельствах не хочет ставить под угрозу "Северный поток-2". Германия зависима от российского природного газа. Причем больше, чем когда-либо, ведь параллельный отказ от угля и ядерной энергетики повышает спрос на природный газ".

"К тому же прекращение проекта по строительству газопровода приведет к миллиардным потерям участвующих в нем немецких и европейских предприятий. В конце концов, президент США Трамп отметит конец "Северного потока" как успех своей грубой политики шантажа в отношении Европы. Он почувствует уверенность в том, что Вашингтон может диктовать Европе, откуда ей разрешено получать энергию и определенные технологии", - говорится в статье.

"Германия и Брюссель также едва ли могут угрожать существенным расширением санкций, введенных после аннексии Россией Крыма. Восточногерманские предприятия уже сегодня изнывают под гнетом их последствий. Кроме того, санкций, которые ударят по собственному населению, Путин, вероятно, боится меньше, чем правительство ФРГ боится прекращения российских поставок газа", - полагает издание.

"(...)Путин хладнокровно рассчитывает на то, что Запад проявит больше чувства ответственности и воздержится от повтора холодной войны".

"При всем возмущении жестокостью, с которой Путин, якобы "демократ чистой воды", обходится с критиками и противниками в собственной стране, Меркель и вместе с ней Европейский Союз попались в ловушку Путина. Ситуация напоминает школьный двор: в конечном итоге верх всегда одерживает самый бесцеремонный хам, потому что разумные не хотят идти на риск "войны". На поприще международных отношений для этого есть понятие: реальная политика", - пишет Focus.