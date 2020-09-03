Тайна происхождения воды на Земле, возможно, разгадана

"(...) Исследование, проведенное учеными из Центра петрографических и геохимических исследований (CRPG) в Вандевр-ле-Нанси, дает оригинальный и изысканный ответ на вопрос, откуда взялась вода в океанах нашей планеты, доказывая, что подгруппа метеоритов, считавшихся очень сухими, на самом деле содержит значительное количество водорода", - пишетLe Figaro.

"С учетом того, что Земля образовалась в регионе, который изначально был слишком засушливым, нам нужно было найти некий внешний принесенный материал, - объясняет Бернар Марти, профессор геохимии в Университете Лотарингии и член команды исследователей CRPG, описавших это открытие в журнале Science. Привлекательными кандидатами были кометы, которые на 50% состоят из льда. Однако теперь мы знаем, что они не могли внести значительный вклад, потому что их изотопный состав слишком отличается от изотопного состава земных океанов". Отличными маркерами происхождения материала являются изотопные сигнатуры, то есть относительные пропорции различных форм атомов, например, ядер водорода, содержащих или не содержащих нейтрон", - говорится в статье.

"Поиск возможных подозреваемых велся и среди других небольших скалистых тел Солнечной системы, которые иногда падают на Землю в виде метеоритов. Но опять же, ни один из очевидных кандидатов не подходил идеально. Потому что необходимо было объяснить происхождение не только воды мирового океана, но и той воды, которая содержится в породах мантии Земли, - отмечается в статье. "Это нелегко себе представить, но известно, что в мантии больше воды, чем в океанах, от одного до десяти раз больше, согласно различным оценкам, - уточняет Сесиль Энгран, космохимик из IJCLab в Орсе (Национальный научно-исследовательский центр / Университет Орсе). - И одна из проблем, которую необходимо решить, заключается в том, что изотопные сигнатуры этих двух резервуаров совершенно разные".

"Среди первичных тел, которые не претерпели значительных изменений с момента образования Солнечной системы, имелись, с одной стороны, метеориты, называемые углеродистыми хондритами, известные своим высоким содержанием естественной влажности, однако их состав был далек от земных пород, и с другой стороны, более редкие энстатитовые хондриты, которые очень близки по составу к Земле, но которые считались очень "сухими", - указывает Лауретта Пиани, исследовательница CRPG и первый автор публикации в Science. Она интуитивно пришла к выводу о том, что энстатитовые хондриты были не были такими сухими, как принято было считать. Проведенные ею измерения показывают, что они содержат значительное количество водорода, иногда до 0,5% от их массы", - передает Le Figaro.

"(...) Этот водород при окислении кислородом, присутствующим в других минералах, был способен производить воду, - говорится в статье. "Наше открытие заключается в том, что породы, которые, возможно, являлись строительными блоками для формирования Земли, то есть энстатитовые хондриты, содержат достаточно водорода для образования всей воды, которую заключают в себе океаны и мантия Земли", - резюмирует Лауретта Пиани.