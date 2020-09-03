"Теперь гарантам системы Путина нужно перекрыть кислород"

"После появления новой информации об Алексее Навальном Евросоюз разрабатывает реакцию. "Зеленые" и партия СвДП требуют, чтобы правительство ФРГ незамедлительно наказало верных Путину российских олигархов", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"После обнародования новых сведений по делу лидера российской оппозиции Алексея Навального "зеленые" требуют решительной реакции со стороны федерального правительства. По информации Der Spiegel, еще в среду во второй половине дня на закрытом заседании партия приняла решение, что наряду с совместной реакцией ЕС правительство ФРГ должно принять и национальные меры в отношении доверенных лиц российского президента Владимира Путина", - передает издание.

"Спикер партии по внешнеполитический вопросам Омид Нурипур требует принятия конкретных штрафных мер, например, заморозки капитала или недвижимости верных Кремлю олигархов. "Множество российских олигархов инвестируют в Германии, и они прочно связаны с Кремлем", - сказал Нурипур в разговоре с Der Spiegel. "Теперь этим гарантам системы Путина нужно незамедлительно перекрыть кислород", - потребовал политик".

"Нурипур подчеркнул, что санкции в отношении российских бизнесменов, некоторые из которых заработали миллиардное состояние после распада Советского Союза, могут нанести ощутимый удар и по самому президенту Путину".

"Российских олигархов берут на прицел и в партии СвДП, - отмечает издание. - "Дело Навального показывает, что ЕС должен срочно задуматься о санкциях в отношении конкретных лиц, - заявил спикер фракции СвДП по внешнеполитическим вопросам Биджан Джир-Сарай. - Они, вероятно, затронут и некоторых олигархов".

"Одно только обнаружение "Новичка" является для федерального правительства явным признаком того, что правительственные органы России либо сами организовали покушение на Навального во время его предвыборной поездки по Сибири, либо как минимум позволили это сделать. Во всяком случае, в конфиденциальном сообщении для депутатов правительство демонстрирует свою убежденность в том, что такой яд невозможно произвести и применить без участия военного аппарата", - говорится в статье.

"В то же время открытыми остаются многие вопросы. Так, даже специалисты бундесвера пока не знают, как яд попал в организм Навального. Как значится в сообщении для депутатов, возможно, что яд поступил в организм перорально в составе напитка. Но существуют также и сценарии, в которых преступник или преступники могли отравить Навального своего рода спреем. Технически возможно также нанести содержащее яд вещество на дверные ручки, сообщалось вечером со стороны экспертов".

"Для правительства ФРГ дело Навального является политическим кошмаром, - отмечает Der Spiegel. - Уже сегодня отношения с Россией покрыты льдом. После убийства в берлинском Тиргартене чеченского диссидента, заказчики которого, как подозревают следователи, находятся в Кремле, и хакерской атаки на бундестаг Берлин неоднократно направлял в адрес Москвы решительные предупреждения. Однако воздерживался от ужесточения санкций".

"Теперь, после того, как отравленный лидер оппозиции был доставлен в клинику Charité, в Берлине никто не знает наверняка, как следует действовать дальше. На этот раз Германия не является местом совершения политического убийства, как в случае с убийством в Тиргартене, сказал статс-министр МИД ФРГ Михаэль Рот во время конфиденциальной телефонной конференции с депутатами бундестага, специализирующимися на внешней политике. В то же время тот факт, что сейчас Навальный находится в Германии, делает ее свидетельницей преступления и она не может быть лишь наблюдателем, не предпринимая никаких действий, заявил политик из партии СДПГ".

"(...) Меркель заявила в среду вечером, что не только Германия, но и весь мир ждет теперь ответов Москвы. Впрочем, вряд ли кто-то, кроме Меркель, лучше знает, что в последние годы Кремль просто пережидал многие подобные скандалы", - указывает издание.

"Юрген Хардт, спикер фракции ХДС/ХСС по внешнеполитическим вопросам, видит одну простую причину: "Кремль совсем не считает важным опровергать ужасающее подозрение, - говорит Хардт. - Это часть российской репрессивной системы, дать оппозиции понять, что с ними может произойти. Наши худшие опасения относительно того, как российский президент обходится со своими противниками, оправдались", - передает Der Spiegel.