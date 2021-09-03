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3 сентября 2021 г.
3 сентября 2021 г.

Райан Моррисон | Daily Mail

Кошки испытывают "угрожающий жизни" стресс в связи с тем, что хозяева проводят больше времени дома из-за локдаунов

"Кошки испытывают стресс "угрожающего жизни" уровня в связи с тем, что их владельцы проводят больше времени дома и нарушают ежедневный кошачий распорядок, предупреждают ветеринары", - пишет Daily Mail.

"На фоне того, как в начале прошлого года начал распространяться коронавирус и правительства велели людям работать и учиться из дома, наши домашние животные начали получать больше внимания, чем когда-либо. Для собак это могло быть счастьем, но для кошек это оказалось перебором, в результате чего они слишком долго пребывают в состоянии стресса со своими хозяевами", - говорится в статье.

"Ветеринары обнаружили, что наши привычки, связанные с работой из дома, приводят к развитию у кошек ряда опасных состояний, все из которых связаны со стрессом. В последние 18 месяцев они наблюдали заметное увеличение таких состояний, как закупорка мочевого пузыря у котов, а также цистит как у котов, так и у кошек", - констатирует газета, указывая, что ветеринары советуют хозяевам создавать укрытия для своих питомцев, где они могли бы успокоить свое настроение. Ветеринары предлагают размещать кошачьи миски для еды и питья и лотки в спокойных местах.

(...) "Складывается впечатление, что некоторые кошки, возможно, стали более подвержены стрессу в своем доме во время пандемии, - заявила The Times пресс-секретарь Cats Protection, благотворительной организации, которая занимается спасением и поиском нового дома для кошек. - Изменения в кошачьем распорядке всегда могут вызвать стресс, поскольку они - создания, полные привычек".

(...) По словам ветеринарной медсестры Дебби Джеймс из ветеринарной клиники в Суиндоне, у кошек появляется несколько состояний, связанных со стрессом, которые не были так распространены до локдаунов. Например, закупорка мочевого пузыря у котов, когда симптомы включают напряжение при мочеиспускании, невозможность мочеиспускания или мочеиспускание в необычных местах. (...) Собаки не страдают от такого же стресса, подчеркивается в статье. (...).

Источник: Daily Mail


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