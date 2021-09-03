Чашка чая улучшает выполнение творческих задач, установили ученые

"Определенно пора заварить чайку - ученые установили, что чашка чая повышает умственные способности и производительность в творческих задачах", - пишет Daily Mail.

"Исследователи из Пекинского университета провели эксперименты, чтобы выяснить, может ли употребление чая улучшить наши способности к так называемому конвергентному мышлению. Это тип, который мы используем для проблем, решение которых может быть получено путем применения ряда четко определенных правил и логических рассуждений. Результаты свидетельствуют, что обычное чаепитие может давать когнитивные преимущества, а также предполагаемые преимущества для здоровья, которые, например, включают более продолжительную жизнь", - говорится в статье.

"Исследование было проведено психологом Лэй Ван из Пекинского университета в Китае и ее коллегами. "Наши результаты свидетельствуют, что чай может помочь улучшить умственную работоспособность при выполнении особенно сложной задачи", - пояснила доктор Ван. Напиток, добавила она, "также помогает людям заниматься этой задачей, не утомляясь".

"Наше исследование также заставляет предположить, что люди, которые часто пьют чай, получают больше когнитивных преимуществ по сравнению с теми, кто пьёт чай время от времени", - указала она.

"Для своего исследования ученые набрали в общей сложности 100 человек и поставили перед ними задачу - либо выполнить задания по словесным ассоциациям, либо разгадать загадки разной степени сложности. Однако сначала каждому испытуемому давали выпить стакан воды или черный чай Lipton, оба нагретые до температуры около 108 F (42 C). Команда обнаружила, что любители чая справились лучше, чем те, кто пил воду, когда перед ними ставили творческую задачу с высоким уровнем сложности. Тем не менее, польза от чашки чая оказалась незначительной, когда поставленная задача имела более низкий уровень сложности", - констатирует издание.

"Кроме того, было обнаружено, что чай связан с более настойчивым решением проблем, когда испытуемые переходили ко второй половине своих тестов (...). Кроме того, исследователи обнаружили, что "участники чайной группы были более довольны и заинтересованы в задаче, чем участники водной группы", - говорится в статье.

"Результаты имеют важное практическое значение для тех, кто занимается творчеством или склонен к переутомлению", - заключили исследователи.

Полные результаты исследования были опубликованы в журнале Food Quality and Preference.