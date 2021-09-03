Европа и Белоруссия: без плана на Востоке

"Диктатор Александр Лукашенко занимается организованным на государственном уровне незаконным ввозом мигрантов. Так он демонстрирует многократный провал ЕС", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Люди "никогда не должны использоваться только как средство". Этого требовал в свое время Иммануил Кант. Своим категорическим императивом великий философ эпохи Просвещения сформулировал моральный принцип, который до сих пор является центральной ценностной основой европейского, западного мышления. В условиях миграционного кризиса на внешних границах ЕС с Белоруссией этот фундамент в настоящее время пошатнулся", - отмечает журналист Ульрих Крёкель.

"Ответственность за это несет диктатор Александр Лукашенко. Он использует людей исключительно как средство, он привозит находящихся в бедственном положении людей из Афганистана, Сирии или Ирака, чтобы отправить их в ЕС и таким образом оказать давление. Это не только аморально, но и глубоко бесчеловечно. В то же время, это выражение преступного мышления, которое правитель в Минске также продемонстрировал собственному народу после фальсификации президентских выборов 2020 года. По его приказу людей избивали, пытали и убивали - и таким образом он неоднократно демонстрировал отсутствие у себя совести", - пишет издание.

"Все это, однако, не освобождает просвещенную Европу от кантовской обязанности действовать в соответствии с моралью. Отвечать несправедливостью на несправедливость нельзя, иначе мы предадим самих себя. Но что это значит конкретно для политики, с которой ЕС должен реагировать на попытки Лукашенко шантажировать его? Ясно одно: тот, кто поддается террористам, уже проиграл. И это также относится к террористам в президентском кресле, одним из которых является Лукашенко, - утверждает издание. - Поэтому ослабление санкций против режима в Минске с тем, чтобы убедить диктатора пойти на уступки, представляется немыслимым".

"Но и принятие тех, кто ищет защиты и пытается попасть в Европейский Союз через Белоруссию, также послужит неверным сигналом. Это было бы равносильно капитуляции перед организованной государством системой контрабанды. Лукашенко почувствует себя смелее и будет ввозить еще больше людей", - полагает автор статьи.

"Прежде всего, правонационалистическое правительство в Варшаве хочет послать Лукашенко сигнал бескомпромиссности, не допуская никакой гуманитарной помощи мигрантам. Однако при этом и оно использует людей как средство достижения цели - и совершает преступление. От имени ЕС".

"Так не может продолжаться. Организация помощи для спасения жизней - это самое малое, что должен сделать ЕС. (...) Фактически, ловушку, в которой застрял ЕС и из которой нет чистого выхода, ЕС строил сам в течение многих лет. Ему не удалось разработать даже зачатки последовательной, гуманной и в то же время эффективной политики в отношении миграции, беженцев и предоставления убежища. Ему также не удалось вступить в стратегическое партнерство с Россией и таким образом привязать к себе постсоветское пространство. Лукашенко является олицетворением этого провала восточной политики ЕС", - говорится в статье.

"В то же время Виктор Орбан и Ярослав Качиньский олицетворяют собой неспособность ЕС справиться с задачей преодоления внутреннего раскола между Востоком и Западом. Наоборот, этот раскол только углубляется на протяжении многих лет".

"Столько политических провалов одновременно приводит в недоумение. Конечно, легко требовать от ЕС разработать, наконец, убедительную миграционную и восточную политику. Однако в действительности это проекты на годы, если не на десятилетия. Пришло время, чтобы новое правительство Германии взялось за решение этих задач, которые требуют не меньшей приверженности, чем климатическая политика. Не позднее, чем после президентских выборов во Франции, которые состоятся в апреле 2022 года, Европейскому союзу необходимо совершить прорыв, достойный так называться", - пишет Frankfurter Rundschau.