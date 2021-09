3 сентября 2021 г. Настасья Астрашевская | Financial Times Россия начинает сеять семена "пшеничной дипломатии" "Владимир Путин только что стал президентом, - рассказывает рыночный консультант в Москве, который просит сохранить анонимность. - И ему сказали на встрече, что Россия импортирует более 50% своего продовольствия. Его лицо побледнело". "С тех пор Путин поставил перед собой цель обеспечить лучшую продовольственную безопасность в стране, - добавляет человек, присутствовавший на встрече в 2000 году. - Он боится зависимости. А теперь Россия занимает первое место по пшенице, и от нее зависят другие". (...) К 2000 году сельскохозяйственному сектору не уделялось должного внимания, не было субсидий производителям и он сильно зависел от импорта", - пишет Financial Times в статье "Россия начинает сеять семена пшеничной дипломатии". Издание напоминает, что "в 2004 году Путин запустил государственную программу развития сельского хозяйства посредством национальных проектов, направленных на стимулирование инвестиций и развитие производства. Она включала цели по достижению 80-95% самообеспеченности ключевыми продуктами, в том числе зерном. Десять лет спустя была представлена зерновая хартия для повышения прозрачности рынка. "Крупные игроки и государство договорились сделать этот рынок менее теневым для всеобщего блага. Эффект был очень положительным, - говорит аналитик "Газпромбанка" Дарья Снитко. - Это наверняка помогло экспорту". "Так же, как и резкая девальвация рубля, удешевившая экспорт и последовавшая за введением санкций США и ЕС против Москвы после аннексии Крыма в 2014 году и противостояния с соседней Украиной. Контрсанкции Кремля, запрещающие импорт большей части продуктов питания с Запада, еще больше стимулировали отечественных производителей. Вскоре после страна, занимающая самую большую площадь, стала крупнейшим экспортером пшеницы в мире, впервые в 2017 году обогнав США и Канаду", - полагает газета. (...) "Пшеница, и особенно зерно, стали ценным источником иностранного капитала в экономике, пострадавшей от санкций. Теперь Россия медленно прокладывает путь в Евразии, Африке и Латинской Америке в качестве тяжеловеса в экспорте сельскохозяйственной продукции, стремясь уменьшить свою зависимость от нефти, найти новые рынки и расширить свой глобальный дипломатический охват. Некоторые даже ожидают, что российское зерно станет новой кремлевской нефтью - товаром, с помощью которого можно удерживать некоторые страны зависимыми от своих ресурсов - или, по крайней мере, открыть двери для других", - говорится в статье. (...) По данным "Русагротранса, лидера России в области железнодорожных перевозок зерна, составленным на основе статистики Министерства сельского хозяйства США, на долю России приходится треть импорта пшеницы в страны Ближнего Востока и Африки, 10% импорта пшеницы в Азии, она обеспечивает примерно пятую часть общего спроса на пшеницу на планете. С 1991 года производство сельскохозяйственной продукции в стране выросло почти на 50%. Экспорт за это время увеличился более чем в три раза и превысил 30 млрд долларов в прошлом году, увеличившись на одну пятую в денежном выражении за 2019 год. Из всего сельскохозяйственного экспорта именно зерно является основным источником иностранной валют (...)". "Теперь Дмитрию Патрушеву, министру сельского хозяйства и сыну близкого соратника Путина Николая Патрушева, секретаря Совета безопасности России, было поручено к 2024 году добавить еще 50% к объему экспорта сельскохозяйственной продукции. На него также оказывают давление с целью увеличения производства зерна до 140 млн тонн к 2025 году для обеспечения этих экспортных рынков. Временные экспортные квоты на зерно - спровоцированные нехваткой рабочей силы и плохой погодой, поражающей посевы - как ожидается, приведут к снижению объемов производства до 127 млн тонн в 2021 году, что подчеркивает, насколько сложно будет достичь цели 2025 года", - отмечается в статье. "Продовольствие и раньше было дипломатическим инструментом в отношениях России со своими соседями, - констатирует газета. - Она запретила импорт некоторой турецкой сельскохозяйственной продукции в рамках пакета мер после того, как в 2015 году российский истребитель был сбит турецкими войсками. Импорт возобновился через два года, и Турция стала крупнейшим импортером российской пшеницы в 2019 году после того, как согласилась пропускать транзитом российский газ в Европу после отказа Болгарии. В обмен на продажу пшеницы Ирану Россия согласилась покупать и продавать иранскую нефть в рамках обмена нефти на товары до возобновления санкций США против Тегерана в конце 2018 года". (...) "Некоторые наблюдатели считают, что доходы от зерна компенсируют часть потерь от падения добычи нефти. Тем не менее, согласно официальной российской статистике, на сельское хозяйство в настоящее время приходится всего 4% валового внутреннего продукта России по сравнению с 15% на нефть и газ. Доходы от нефти и газа по-прежнему составляют почти треть государственного бюджета, но недавняя волатильность цен резко вскрыла незащищенность России и других производителей. Глобальные торговые войны и переход к чистой энергии заставили Москву рассмотреть варианты сокращения своей зависимости от ископаемого топлива. В этом контексте продовольствие стало новым полезным инструментом ее дипломатии", - говорится в статье. "Москва видит свою нишу в поставках продуктов питания в регионы с самым быстрым ростом населения, такие как Африка и Юго-Восточная Азия, где к 2050 году будет проживать большая часть из 2 млрд человек на планете. По словам Андрея Гурьева, исполнительного директора "Фосагро", одного из крупнейших производителей удобрений в России и Европе, Россия имеет все возможности для удовлетворения этого спроса". "У России есть земля, вода, порты, железные дороги. Ни у одной другой страны нет такого большого потенциала", - добавляет он. "Даже если мы не выиграем некую конкуренцию с нашими ракетами и спутниками, наша сельскохозяйственная продукция будет пользоваться спросом во всем мире, - говорит он. "В мире есть не только нефть и автоматы Калашникова, которые можно получить из России, но также зеленая земля, голубая вода и чистая еда". (...) "Россия получила преимущество на фоне того, как экономические и климатические условия усложнили жизнь некоторым из ее основных соперников, - указывает газета. - Для производителей зерна в США в 2019 году был один из худших сезонов из-за низкой маржи и торговой войны с Китаем, когда ряд компаний, которые ранее полагались на государственную поддержку, обанкротились, когда она была отменена и когда цены упали. По данным Министерства сельского хозяйства США, производство пшеницы также сократилось. Лесные пожары в Австралии повредили посевы, и Министерство сельского хозяйства США ожидает, что экспорт пшеницы упадет на 17% в годовом исчислении в сезоне 2021-22 годов. В России изменение климата открывает новые границы для более широкого использования земель в сельском хозяйстве на севере с таянием вечной мерзлоты. В некоторой степени это компенсирует засухи на юге". (...) "Инвестиционные перспективы не остались незамеченными и российскими миллиардерами, многие из которых теперь владеют землей и занимаются экспортом сельскохозяйственной продукции. Владимир Евтушенков, основной акционер конгломерата "Система", имеет долю в Агрохолдинге "Степь", одном из крупнейших экспортеров зерна в стране, рыночная доля которого составляет почти 3%. Олег Дерипаска, когда-то самый богатый человек России, владеет одним из крупнейших агрохолдингов России - "Кубань". США ввели санкции против Дерипаски, и он был вынужден отказаться от контроля над своим ключевым бизнесом "Русал", крупнейшим производителем алюминия в стране. Евтушенков находится в списке американских бизнесменов, близких к Путину, и он тоже потенциально может столкнуться с санкциями, - пишет издание. - Но даже Дерипаска, которого считают союзником Путина, в последнее время критически оценивал сельскохозяйственный сектор, особенно из-за высоких процентных ставок для фермеров. И России, по словам экспертов, по-прежнему необходимо повышать эффективность производства, инфраструктуру и финансовые инструменты, чтобы стимулировать увеличение инвестиций, если она хочет реализовать свои амбиции". (...) Источник: Financial Times