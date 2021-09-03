Третья волна Covid-19 в России и подозрения в манипулировании статистикой

"В августе количество смертей от Covid-19 стало рекордным, несмотря на то, что власти продолжают отменять санитарные ограничения. Цифры, которые ежедневно представляет федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, также вызывают сомнения", - пишет журналист La Croix Фабрис Депрез.

"Эта цифра, ставшая одной из самых высоких в России с начала пандемии, если рассматривать ее отдельно, не вызывает никаких сомнений: за день 1 сентября было зарегистрировано 798 смертей от Covid-19. Однако полученная за полтора месяца статистика вызвала удивление у некоторых наблюдателей, привыкших к ловкому обману со стороны российских властей. За день до этого число погибших составляло 790, их было 795 за 31 августа и 792 за 30 августа", - говорится в статье.

"За более чем полтора месяца ежедневная статистика эпидемии приблизилась к отметке в 800 смертей, такой порог за этот период был превышен только 8 раз. На бумаге в России пандемия действительно достигла рекордного уровня - 820 смертей, зарегистрированных за 26 августа, - это самый высокий дневной показатель с момента первых случаев заболевания, но при этом он остается на удивление стабильным. По мнению некоторых, стабильность является синонимом манипулирования, невзирая на то, что несколько официальных лиц ранее в этом месяце объявили об опасениях по поводу возобновления эпидемии в сентябре", - указывает автор статьи.

"Ничего нового", - считает Александр Драган. Этот независимый аналитик данных следил за цифрами, представленными российскими властями с самого начала пандемии, регулярно изобличая несоответствие между официальной статистикой и реальностью на местах. Но если в прошлом году манипулирование исходило скорее от региональных властей, стремившихся представить Кремлю хорошие цифры, то этим летом, по мнению аналитика, оно исходило напрямую от центральной власти. "Чтобы этого добиться, федеральный оперштаб прибегает к простой уловке: он искажает данные региональных оперштабов и занижает цифры по отдельным регионам. Здесь срезали две смерти, тут пять, здесь десять - всё, чтобы не показать больше 799 смертей", - написал он в сообщении, опубликованном на его странице в Facebook в середине августа.

(...) "Чтобы получить доказательства упорной недооценки Министерством здравоохранения ущерба от пандемии, достаточно обратиться к другому российскому учреждению: последний отчет Росстата, тихо опубликованный вечером в пятницу, показал "избыточную смертность" населения в 64 тыс. человек за июль, из которых не менее 50 тыс. смертей были связаны с Covid-19. С одной стороны, это рекорд с начала пандемии, с другой - виден огромный разрыв с показателем в 23349 смертей, подсчитанным за тот же месяц российским оперштабом по борьбе с коронавирусом", - комментирует журналист.

(...) "Сочетание варианта Дельта и все еще сильного скептицизма российского населения по отношению к вакцинации - лишь около 25% населения было привито - может лечь тяжелым бременем на власти, которые всегда противились тому, чтобы принимать жесткие меры. С приближением выборов в Госдуму, которые состоятся с 17 по 19 сентября, несколько регионов объявили об отмене ряда санитарных ограничений", - резюмирует Фабрис Депрез.