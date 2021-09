3 сентября 2021 г. Натали Гибер и Брис Педролетти | Le Monde "Infektion 2.0", китайская операция, вдохновленная русскими и направленная на то, чтобы заставить людей забыть о происхождении Covid-19 (...) "Covid-19 стал мощным ускорителем пропаганды. Для Пекина глобальная санитарная борьба, начатая в 2020 году, является возможностью усовершенствовать инструменты дезинформации, напрямую вдохновленные российскими методами, как наглядно объясняет французский Институт стратегических исследований Военной Школы (IRSERM) в своем исследовании "Операции влияния Китая", которое готовится к публикации", - пишет Le Monde. "Одна из этих крупных операций направлена на то, чтобы заставить людей забыть о китайском происхождении коронавируса, перенеся источник его возникновение в Соединенные Штаты, на военную базу Форт-Детрик. Первоначальная схема операции имитировала схему "Инфекции", кампании дезинформации, проводимой КГБ в 1983 году с целью обвинить Америку в распространении СПИДа. Специалист IRSERM Поль Шарон переименован эту операцию в "Infektion 2.0", о ней уже упоминало издание Le Monde, но сейчас проясняются важные детали", - указывают авторы статьи Натали Гибер и Брис Педролетти. "Первая активная фаза операции длилась месяц, с 22 февраля (статья в Global Times) по 23 марта 2020 года (твит официального представителя МИД КНР). (...) В отношении коронавируса "информационная война КПК состоит из трех частей, развернутых вместе", поясняет IRSEM: "внутренний контроль над утечкой повествований"; "обесценивание критики в западных СМИ, чтобы способствовать созданию имиджа доброжелательного Китая"; "дискредитация противника", - говорится в статье. "Infektion 2.0 подхватывается китайскими правительственными чиновниками и дипломатами, опровергающими заявления серьезных фигур, которые используют условное наклонение по поводу происхождения Covid, тем самым, сами того не желая, обеспечивают элементы правдивости, необходимые для операции: это китайский эпидемиолог Чжун Наньшань, первооткрыватель SARS (тяжелый острый респираторный синдром) в 2003 году или вирусолог Роберт Редфилд, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США", - сообщают журналисты. (...) "Операция также изощренно использует то ли настоящий, то ли ложный профиль такого специалиста как некий канадец Ларри Романофф. Чтобы заставить прочитать его статьи, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь дважды через публичные заявления направлял пользователей интернета на канадский конспирологический сайт globalresearch.ca ("Центр исследований глобализации", CRG), основатель которого (Мишель Чосудовский) является постоянным участником пропутинского телеканала RT", - пишет Le Monde. "Отставной консультант Романофф якобы преподает в университете Фудань в Шанхае. (...) Похоже, что Романофф не является чисто виртуальным аватаром: он был владельцем компании Treasures of the Orient Inc. из Калгари, зарегистрированной в торговом реестре с 1999 по 2005 год", - продолжает издание. "В 2006 году Романофф появился в Шанхае. Его личный сайт bearcanada. com бездействовал в течение трех лет, потом возродился как прокитайский конспирологический сайт, а затем снова был отключен в 2014 году... (...) "Средства, использованные для создания легенды, были бы непропорциональны с точки зрения ожидаемой выгоды, поэтому наиболее вероятно, что Ларри Романофф существует и является полезным идиотом", - делает вывод INSERM. "Идея об американском вирусе "быстро распространилась среди китайских диаспор, особенно во Франции и Италии". Она продолжает свой путь в WeChat, китайской службе обмена сообщениями. "Эта операция подтверждает русизацию китайских методов дезинформации", - считают эксперты IRSERM. Народно-освободительная армия Китая рассматривает Россию как образец в этой области. Телеканал RT и его деятельность в социальных сетях "регулярно упоминается в китайской военной литературе как образец для подражания", а члены Национального университета обороны сравнивают его с "пропагандистским авианосцем". Начиная с 2017 года Пекин вслед за Москвой увеличил количество подпольных операций в западных социальных сетях Facebook, Twitter и YouTube. (...) Коммунистическая партия Китая передала часть своей информационной деятельности контент-фермам, например, в Малайзии, подобно тому, как это сделала Москва в африканских странах", - комментируют авторы публикации. (...) "Пандемия сблизила эти авторитарные режимы, и произошла передача компетенции, полагает IRSERM. Иллюстрация: постыдная "слабость" датчан перед лицом немецкого вторжения в 1940 году, на которую китайские пользователи интернета ссылаются в ответ на опубликованную в начале 2020 года в Копенгагене антикитайскую карикатуру (где на флаге КНР вместо звезд изображен коронавирус - Прим. ред. ), является типичным аргументом российской дезинформации", - отмечает издание. (...) "Однако по мнению Московского Центра Карнеги, в информационной войне координация между Китаем и Россией по-прежнему сталкивается с большим взаимным недоверием. Различия по-прежнему существуют, утверждает IRSERM, начиная с того факта, что Китай, все еще "уверенный в привлекательности своей модели", гораздо больше говорит о себе, чем Россия. В основном "китайские кибероперации, похоже, еще не интегрированы в более широкие информационные операции, хотя некоторые игроки, такие как Министерство государственной безопасности, уже освоили весь репертуар". "Русизация" не завершена", - резюмируют Натали Гибер и Брис Педролетти. Источник: Le Monde