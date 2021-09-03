Собаки понимают людей лучше, чем считалось ранее

"Как показало международное исследование, домашние собаки могут связывать эмоции человека с его действиями и таким образом обучаться на будущее", - сообщает австрийское издание Der Standard.

"Недавно исследователи обнаружили, что собаки могут "ставить себя на место людей" - то есть замечать, о чем знает человек, а о чем нет. Исследовательская группа из университетов Сан-Паулу (Бразилия) и Линкольна (Великобритания) теперь представила еще один кусочек паззла по изучению поведения наших четвероногих друзей: они наблюдали за поведением более 90 домашних собак, чтобы изучить, как они связывают эмоции человека с последующими действиями".

"Ранее считалось, что такие способности есть только у людей. Чтобы проверить это на собаках, исследователи показали им социальное взаимодействие между двумя незнакомыми людьми. Ситуация могла быть позитивной (выражались радостные эмоции), негативной (выражались злые эмоции) или нейтральной (без определенных эмоций). После наблюдения за взаимодействием двух молчащих актеров собакам дали возможность подойти к пище, доступ к которой можно было получить разными способами. Корм был либо в свободном доступе, либо собакам требовалась помощь людей, чтобы добраться до еды".

"В момент выбора люди вели себя нейтрально. Поэтому собаки должны были вспомнить ранее выраженные людьми эмоции и использовать эти знания, чтобы решить, какой способ выбрать", - поясняет издание.

"Ведущий автор исследования, исследовательница поведения и когнитивных процессов Наталия Альбукерке из Университета Сан-Паулу, так резюмировала результаты: "Мы обнаружили, что собаки обычно выбирают тех людей, которые демонстрируют позитивные эмоции, и избегают тех, кто показывает негативные эмоции". Кроме того, собаки чаще учитывали эмоциональное состояние людей, когда они не могли сами достать еду и зависели от их помощи", - говорится в статье.

"Это говорит о том, что собаки могут извлекать информацию из выражения эмоций людьми, делать выводы об эмоциональном состоянии и использовать это при принятии решений", - говорит Альбукерке. За этим стоят очень сложные когнитивные процессы: животные должны делать вывод об эмоциональном состоянии людей из так называемых репрезентаций, которые они создали и сохранили в своей памяти. (...) Затем эти знания необходимо использовать в новых контекстах".

"Даже людям бывает достаточно трудно сделать это. В целом, однако, наблюдение за эмоциональными проявлениями других людей также служит нам для определения действий. Примечательно, что и собаки способны на это и умеют принимать собственные решения на основе предполагаемого поведения человека", - пишет Der Standard.