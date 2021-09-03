Россиянин, находящийся под стражей в Швейцарии, якобы является другом хакера, взломавшего компьютерную сеть Клинтон

"Владислав Клюшин объявлен США в розыск в связи с совершением экономического преступления. Но есть и серьезные признаки его участия в громком международном деле о шпионаже", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Владислав Клюшин по-прежнему находится в тюрьме в Сьоне. Но ситуация для россиянина обостряется. У него уже не так много возможностей предотвратить свою экстрадицию в США. Швейцарские судебные органы отклонили запрос Москвы об экстрадиции. Также были отклонены апелляция на его арест и просьбы об освобождении его под залог в 1,5 млн швейцарских франков. В США 40-летний Клюшин разыскивается по подозрению в краже данных и инсайдерской торговле. Ему грозит суровый тюремный срок", - напоминает издание.

"Однако теперь женевский адвокат Клюшина Оливер Чирич пытается предотвратить его экстрадицию с помощью весьма необычного шага. Он хочет превратить дело об экономическом преступлении в международный скандал, в котором победа на выборах Дональда Трампа над Хиллари Клинтон играет такую же роль, как Джо Байден и новая холодная война между Россией и США", - отмечает Tages-Anzeiger.

"Шпионаж - это деятельность, в которой редко признаются открыто, тем более в суде. Но в письме в Федеральный уголовный суд в Беллинцоне адвокат Чирич пытается доказать, что его клиент тесно общался с предполагаемым российским шпионом, который находится в списке самых разыскиваемых лиц ФБР и был замешан в самых громких хакерских атаках последних лет. На самом деле американцы хотят узнать от Клюшина больше об этом контакте, убеждена российская сторона. А запрос США об экстрадиции в Швейцарию в действительности якобы мотивирован не уголовным правом, а политическими соображениями. Для Клюшина это было бы очень выгодно: Швейцария принципиально не выдает людей в таких политических делах", - указывает издание.

"Человека, который теперь играет ключевую роль в деле Клюшина, зовут Иван Сергеевич Ермаков. Американские следователи уже несколько лет держат на прицеле 35-летнего россиянина. Согласно американским обвинительным заключениям, Ермаков является офицером российской военной разведки ГРУ и в 2016 году активно участвовал в хакерских группах под названиями Fancy Bear или Cosy Bear, которые взломали серверы Демократической партии США, передали десятки тысяч электронных писем в Wikileaks и таким образом повлияли на американскую избирательную кампанию - против Клинтон и в пользу Трампа. Или даже участвовали в определении ее исхода".

"Разоблачение шпионов стало результатом масштабного международного сотрудничества. На презентации обвинительного заключения представитель министерства юстиции США похвалил, в частности, Генеральную прокуратуру Швейцарии за предоставление "существенных доказательств". Впрочем, арестован никто не был. Иван Ермаков и его коллеги живут в безопасности в России", - говорится в статье.

"В американском обвинительном заключении в отношении Клюшина, которое имеется в распоряжении Tages-Anzeiger, названы два российских сообщника, один из них - Ермаков. То, что это тот же Ермаков, что и в обвинительном заключении спецпрокурора Мюллера, доказывают фотографии. Ермаков, как сообщается, является заместителем генерального директора в компании Клюшина "М 13", которая анализирует сообщения СМИ для российских министерств с помощью специальной программы "Катюша". В период с 2018 по 2020 год, согласно американскому обвинительному заключению, Ермаков якобы помогал своему другу Клюшину взламывать компьютеры американских компаний и красть секретные данные. С помощью этих инсайдерских сведений они якобы получали прибыль на фондовом рынке, исчислявшуюся десятками миллионов. Получается, это чисто экономическое преступление?".

"Российская сторона видит ситуацию совершенно иначе, - отмечают авторы статьи. - Если власти США считают Ермакова сотрудником военной разведки ГРУ, то то же самое наверняка касается и вышестоящего Клюшина, считает российская сторона. Американцы, как подозревает Россия, хотят использовать Клюшина, чтобы добраться до Ермакова, который давно находится в розыске. Впрочем, в запросе об экстрадиции об этом ничего не сказано. Однако для команды Клюшина это показывает, что американские власти прекрасно знают, что шпионаж не является для Швейцарии основанием для экстрадиции: США якобы лишь делают вид, что речь идет об экономическом преступлении, чтобы заполучить в свои руки важного игрока во властном аппарате Кремля".

"Тем временем Клюшин представил еще одно доказательство своей близости к российскому государству: удостоверение сотрудника министерства обороны России. Поэтому он опасается, что после экстрадиции в США на него там могут оказывать давление, чтобы он передал американским властям конфиденциальную информацию своей компании "M 13". Политизация дела также может значительно увеличить срок наказания - до 50 лет лишения свободы".

"Ни власти США, ни Федеральное управление юстиции Швейцарии не желают предоставлять комментарии по этому делу. Посольство России в Берне также не отвечает на вопросы газеты", - пишет Tages-Anzeiger.