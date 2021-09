3 сентября 2021 г. Рис Блейкли | The Times Команда, стоящая за оксфордской вакциной против Covid-19, начинает испытания вакцины против рака на людях "Лечение рака, основанное на технологии прививки от Covid-19 Оксфордского университета, будет впервые проходить испытания на людях после успешных результатов в экспериментах на животных", - сообщает The Times. "Вакцина против рака" смогла уменьшить опухоли у мышей. Она также улучшила их выживаемость в сочетании с другим видом терапии, направленной на то, чтобы настроить иммунную систему человека против рака", - говорится в статье. "Эти результаты проложили путь к первым испытаниям на людях, в которых примут участие 80 пациентов с формой заболевания, известной как немелкоклеточный рак легкого. Команда ученых Оксфорда заявила, что лежащая в основе технология может "произвести революцию" в лечении целого ряда видов рака. Это та же технология "вирусного вектора", которая лежит в основе прививки от Covid-19 Oxford-AstraZeneca. Грубо говоря, безобидный вирус используется для транспортировки части генетического материала в клетки человека", - поясняет газета. "В прививке от Covid-19 генетический код заставляет клетки реципиента создавать копии спайк-белка, который находится на поверхности коронавируса. Это обучает иммунную систему тому, как защищаться от настоящего патогена. Для лечения рака безвредный вирус вместо этого несет генетический код, который побуждает организм реагировать на молекулы, называемые белками MAGE, которые находятся на поверхности раковых клеток. Цель состоит в том, чтобы мобилизовать защитные силы организма для борьбы с раком, особенно с аспектом иммунной системы, известным как Т-клетки", - сообщается в статье. "В испытаниях на мышах использование противораковой вакцины для увеличения количества Т-клеток значительно улучшило эффективность другой формы лечения, известной как анти-PD-1 - она разработана с тем, чтобы "снять тормоза" с противоопухолевых Т-клеток и позволить им убивать раковые клетки. Однако она неэффективна у большинства онкологических больных - часто потому, что у них очень низкий уровень противоопухолевых Т-клеток. Оксфордская вакцинная технология должна помочь исправить это. Часть антираковой терапии, разработанной в Оксфорде, включает две инъекции, в одной из которых используется тот же безобидный вирус, что и в университетской вакцине против Covid-19", - передает газета. "Эта новая вакцинная платформа может произвести революцию в лечении рака", - считает профессор Эдриан Хилл, директор Института Дженнера в Оксфордском университете. Предстоящие испытания на людях последуют за оксфордскими испытаниями аналогичной вакцины у пациентов с раком простаты, которые показывают "многообещающие результаты", сказал он. "Мы знали, что белки типа MAGE действуют как красные флажки на поверхности раковых клеток, притягивая иммунные клетки, которые разрушают опухоли. Белки MAGE имеют преимущество перед другими раковыми антигенами, поскольку они присутствуют в широком диапазоне типов опухолей. Это расширяет потенциальную пользу этого подхода для людей с множеством различных типов рака", - указал Бенуа Ван ден Эйнде, профессор иммунологии опухолей в Оксфордском университете. - (...) Антигены типа MAGE не присутствуют на поверхности нормальных тканей, что снижает риск побочных эффектов, вызванных атакой иммунной системы на здоровые клетки". (...) Источник: The Times