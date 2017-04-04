Рублевая дилемма России

С 2014 года рубль начал стремительно падать в цене. Теперь российская национальная валюта неожиданно укрепилась. Подобная тенденция наблюдается и в других развивающихся странах, однако Москва паникует, замечает постоянный автор Die Presse Эдуард Штайнер.

"С начала текущего года произошло изменение курса рубля по отношению к доллару США - рост российской валюты составил 7,7%. Рубль обогнали только мексиканский песо и южнокорейская вона", - сообщает издание.

Радость в Москве между тем несколько омрачена. "Здесь отдают себе отчет в том, что из-за падения цен на энергоносители, западных санкций и структурного экономического кризиса, продолжавшегося до января прошлого года, стоимость рубля упала более чем на 50%, тем самым обретя внушительный потенциал для роста. Однако то обстоятельство, что в течение года курс рубля с тогдашних 83,59 рубля за доллар стремительно поднялся до 55,96 рубля, тем самым добравшись до уровня начала июля 2015 года, дает повод для беспокойства", - поясняет автор.

Недоволен прежде всего Минфин: слабый рубль был возможностью спасения бюджета, несмотря на то, что доходы в долларах от продажи нефти из-за цен на энергоносители рухнули. Перевод доходов в долларах в слабые рубли формально принес внушительную сумму, которой проще было покрыть внутренние расходы в рублях. "Однако теперь Россия столкнулась с феноменом, избавившись от своей традиционно сильной зависимости от цены на нефть", - говорится в статье. Влияние нефтяных цен на рубль сократилось, констатирует глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В результате цена на нефть за последние недели снизилась, а рубль даже укрепился. Рубль переоценен на 10-12%, считает министр финансов Антон Силуанов.

"Опасения Силуанова разделяют не все. Та же Набиуллина, которая преследует иные цели: перед ней стоит задача по снижению исторического инфляционного максимума в этом году на 4%. Именно поэтому она весьма осторожно подходит к снижению ключевой процентной ставки", - поясняет автор.

Слабый рубль в комбинации с запретом на импорт для западной аграрной продукции привел за последние два с половиной года к значительному сокращению объемов импорта, поскольку его стоимость возросла вдвое. Внутри страны началось развитие собственного производства, пишет Штайнер.

"Теперь государство беспокоится и за эту тенденцию. В феврале Минфин впервые за два с лишним года начал валютные интервенции и приступил к покупке долларов", - пишет в заключение журналист.