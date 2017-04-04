Теракт свидетельствует о том, что в России не все так стабильно, как кажется

После нескольких лет спокойствия террор возвращается в Россию. В политическом плане негативных последствий не ожидается, констатирует постоянный автор Die Presse Эдуард Штайнер.

"При всех разногласиях, существующих в последние три года между Россией и Западом, и на фоне резких заявлений российского руководства, попирающего любые нормы дипломатии и не стесняющегося в выражениях, случись в Европе теракт, шеф Кремля всегда был первым, кто выражал соболезнования своим иностранным коллегам", - пишет Штайнер.

Это, добавляет он, может происходить по чисто тактическим соображениям. "Однако может быть связано и с пониманием того, что значит быть государством, подвергающимся атакам со стороны зачастую непредсказуемого меньшинства. Если не брать во внимание Ближний Восток и Северную Африку, мало кто в Северном полушарии имеет столь же обширный опыт в борьбе с терроризмом, как Россия". Это и теракты в первые годы после прихода Путина к власти, породившие теории заговора, основанные на предположении, что именно они способствовали усилению позиций начинающего президента. И взрывы бомб в преддверии второй чеченской кампании, а также кровавые драмы с заложниками в одном из московских терактов в 2002 году и в бесланской школе в 2004-м.

"Даже на фоне того, что население страны считает отсутствие проявлений террора в некоторых частях России доказательством стабильности, ситуация на Северном Кавказе говорит о том, что она присутствует не везде. Исламистская радикализация продолжается, - уверен Штайнер, - напряженность продолжает подспудно нарастать. Северный Кавказ остается ахиллесовой пятой России".

"Движение сопротивления на Северном Кавказе присягнуло в 2015 году на верность "Исламскому государству"*. Не кто иной, как чеченские боевики, известные своей готовностью к насилию и жестокостью, стали важным костяком исламистской группировки в Сирии и Ираке", - говорится в статье.

В понедельник, продолжает автор, террор вернулся в "сердце России" - впервые теракты были совершены на родине президента, в Санкт-Петербурге. "Детали теракта только выясняются, однако один из возможных сценариев, согласно которому взрыв в метро - первый акт возмездия за действия России в Сирии, взят не из воздуха".

По мнению Эдуарда Штайнера, к теракту точно не имеют никакого отношения ни тот факт, что вчера президент Путин находился в Санкт-Петербурге, ни первые за долгое время крупномасштабные акции протеста. "Ясно одно: во внутриполитической атмосфере, где установилось практически кладбищенское спокойствие, неожиданно возник беспорядок. Правда, ясно и другое: опыт показывает, что терроризм не представляет для Путина политической угрозы", - констатирует автор статьи.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.