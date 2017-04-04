Александр Захарченко: "Нас признают, когда Европа развалится"

"Руководитель самопровозглашенной ДНР 40-летний Александр Захарченко излагает тревожный сценарий событий на случай, если урегулирование путем переговоров на Украине закончится неудачей", - пишет корреспондент El Pais Пилар Бонет. "В интервью El Pais он уверяет, что альтернатива переговорам в Минске (на единственной площадке переговоров, где, под эгидой ОБСЕ, конфликт на Восточной Украине пытаются направить в некое русло) - это война, в ходе которой повстанцы-сепаратисты завоюют остальную часть государства и спровоцируют беспрецедентный исход беженцев в Западную Европу", - говорится в статье.

В переговорном процессе в Минске участвуют Германия, Франция, Украина и Россия, а также представители пророссийских сепаратистов, напоминает газета. "Цель переговоров - "прекращение огня", чтобы решить "остальные проблемы путем переговоров". Но переговоры пока не состоялись, а "если бы состоялись", уверяет Захарченко, "мы бы сказали, что хотим жить не на Украине, а с Украиной, в цивилизованной форме и как добрые соседи". "Минск [Минские соглашения. - Прим. ред.] был создан, чтобы покончить с боевыми действиями. После этого следовало провести выборы в местные советы и, в автоматической форме, референдум [об интеграции в Россию. - Прим. El Pais], как в Крыму", - заявил Захарченко. "Он уверяет, что это стало бы кульминацией процесса", - пишет Бонет.

"Как вы думаете, кого выберут здесь в местные советы? Людей вроде нас. А люди вроде нас объявят референдум, и мы на законных основаниях войдем в состав России, - уверяет в интервью Захарченко. - Признание [со стороны России] зависит от политической ситуации. У Российской Федерации есть прямые интересы на этой территории. На данный момент условий нет, но, когда Европа распадется, тогда нас признают. После выборов во Франции и Германии ситуация изменится".

"Если бы не существовало Минска [Минских соглашений], в Европу вторглись бы тысячи вооруженных украинцев, и это было бы хуже, чем косовские албанцы, потому что, если бы Минска не существовало, победили бы мы", - говорит Захарченко. Он уточняет: "Украина - это и моя земля, которая целиком должна была бы стать Донецкой Народной Республикой. После того, как мы это сделаем [превратим Украину в ДНР], в Европу прибудут тысячи украинцев, закаленных в боях на протяжении трех лет, люди, очень непохожие на беженцев, которые сейчас прибывают в ЕС из Сирии".

"Война не исключена, она реальна, как никогда", - говорит Захарченко. Издание пишет: "Он считает своей "обязанностью" как минимум стопроцентный контроль над границами Луганской и Донецкой областей [в оригинале - Lugansk и Donetsk. - Прим. ред.]. Сейчас самопровозглашенные одноименные "народные республики" контролируют треть территории этих регионов".

Захарченко утверждает: "Неужели вы думаете, что внутри Украины мы не можем найти людей, которые скажут, что поддерживают ДНР? У нас могут быть разные союзники, не только Россия, но и люди, которые живут на Украине и не потеряли здравомыслие и память".

В начале марта ДНР и ЛНР объявили, что берут под внешнее управление украинские предприятия, которые отказались зарегистрироваться и платить налоги на сепаратистских территориях. Захарченко заявил в интервью, что речь идет не о "национализации или конфискации", а о вынужденной мере, чтобы "рабочие получали зарплату, государство - налоги и продукцию, необходимую для продолжения боев".

"Захарченко отвергает транспарентность в экономическом управлении предприятий, которых коснулось вмешательство", - пишет автор. "Если я направляю прибыли на покупку оружия, боеприпасов и продуктов для армии, я тоже должен показывать всему миру, что истратил миллионы или миллиарды?" - рассуждает Захарченко. "Численность армии ДНР - 35 тыс. человек, и "через несколько недель", говорит он, она сможет "обогнать европейцев" по "снабжению и оснащенности", - говорится в статье.

"Как представляется, в глазах лидера ДНР единственная держава, у которой есть будущее на карте Европы, - это Россия. По его мнению, в конце концов она спасет Европу, ослабленную мусульманской иммиграцией и центробежными тенденциями. Строй, который современные демократии считают частью "прошлого" (воинственное нетерпимое общество с авторитарными патриархальными семьями), - это желанное "будущее" для Захарченко", - говорится в статье.

"Для русских родина и семья - главные ценности, и мы готовы за них умереть. Наоборот, для европейцев главное - жизнь, а на втором месте, возможно, семья, но Родина - далеко внизу списка", - утверждает Захарченко. "Европу завоевывают иммигранты. А нас никто не завоюет", - заявляет он.

"Лидер повстанцев уверяет, что они жили в стране, которая называлась Украина, "как баски - в Испании или шотландцы - в Великобритании", - пишет издание. "Одни чувствовали себя украинцами, другие - нет, но тут мы все чувствовали, что мы с Донбасса, - повествует он. - Ошибочно считать, что здесь борются украинцы и русские. Здесь русские борются с русскими, потому что украинцы - те же самые русские. Донбасс - это место, где меняется глобальный мировой порядок, где меняется восприятие России в мире".