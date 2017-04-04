Генсек НАТО Столтенберг требует увеличения расходов на оборону

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал "Германию и другие европейские страны-партнеры по Североатлантическому альянсу в своих же собственных интересах повысить расходы на оборону", передает немецкая газета Frankfurter Allgemeine со ссылкой на интервью Столтенберга изданию Handelsblatt.

"Речь идет не о том, чтобы угодить США, а о безопасности Европы", - заявил Столтенберг. По его словам, Европа находится гораздо ближе к кризисам, "ближе к России, Сирии, Ираку", нежели США.

Таким образом, Столтенберг, как говорится далее, "усилил нажим на правительство Германии для того, чтобы оно повысило отчисления на оборону с нынешних 1,2% ВВП до требуемых 2%". Тем не менее, на последней встрече Столтенберга с министром обороны Германии Зигмаром Габриэлем последний назвал почти двойное увеличение Германией расходов на оборону "абсолютно нереалистичным".

Также Столтенберг напомнил о том, что увеличение расходов на оборону не стало бы чем-то уникальным для Европы. "Германия и другие европейские страны во время холодной войны тратили больше 2% своего ВВП на оборону. Некоторые страны - даже по 3%", - подчеркнул генсек.

НАТО, как напоминает издание, приняло решение о повышении отчислений на оборону до 2% в течение десяти лет на саммите в Уэльсе в 2014 году. К тому же правительство американского президента Дональда Трампа требует, чтобы до 2024 года все партнеры по альянсу отчисляли на оборону по 2%.