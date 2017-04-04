Профессор уголовного права полагает, что правоохранительные органы в России получили предостережение о теракте

Обычно никто не рад отравлению - но только не Владимир Круглов. Его дочери отравление, возможно, вчера спасло жизнь, пишет Борис Райтшустер в репортаже на сайте немецкого издания Focus.

Житель Петербурга рассказывает в беседе с немецким журналистом о том, что его дочь осталась дома, поскольку неважно себя чувствовала. Иначе она бы поехала на метро и могла оказаться примерно в то время и в том месте, где произошел теракт. Сам предприниматель узнал о теракте от друзей. "Я никогда не езжу на метро. Слава богу, должен признаться".

Паники не ощущается, замечает предприниматель в разговоре с Борисом Райтшустером; его даже удивляет, как быстро петербуржцы вернулись к своим обычным делам. "У меня такое ощущение, что теракты на Западе как-то больше шокируют людей. Может, потому, что Запад считаешь мирным и спокойным, в то время как у нас все время такое чувство, что ты либо в экстремальной ситуации, либо немного на войне. (...) Боюсь, это все еще связано со Второй мировой войной, во время которой город пережил весь этот ужас: бомбардировки, блокаду, голод. Людей теперь не так просто напугать".

Круглов удивлен тому, что "люди почти не говорят о том, что может стоять за взрывом. Похоже, это никого и не интересует". Сам предприниматель считает странным, что никто не взял на себя ответственность за теракт. "Не думаю, что тут замешаны террористы - они действуют по-другому. Такое на руку прежде всего политикам", - считает собеседник издания.

По словам известного радиоведущего Дмитрия Губина, он ни разу "не переживал в этом городе подобного". Губин рассказывает о транспортном хаосе, в который погрузился вчера Петербург. "Удивительно, что в социальных сетях новость о теракте распространилась быстрее, чем по традиционным новостным каналам", - комментирует он и указывает на то, что самую подробную информацию можно было получить не в российских СМИ, а на оппозиционном интернет-портале meduza.io.

Повышенные меры безопасности накануне теракта насторожили профессора уголовного права Якова Гилинского. У 83-летнего юриста-криминалиста нюх на подобные вещи. "В городе было больше полиции, чем обычно - еще до взрыва". Гилинский сначала связал усиление мер безопасности с приездом в город президента Путина. Однако затем, рассказывает профессор изданию, он заметил, что "обычно можно беспрепятственно обойти рамки металлоискателей, выставленных на всех станциях метро; однако сегодня утром (в день теракта 3 марта. - Прим. ред.) я впервые заметил, что сотрудники полиции следили за тем, чтобы все проходили через рамки. Это говорит о том, что власти получили конкретные предостережения или наводки", - говорит преподающий в двух вузах профессор.