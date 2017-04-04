Россия не допустила, чтобы бывший служащий Белого дома получил главную должность ООН в Ливии

"По данным нескольких дипломатических источников, Россия помешала назначению гражданина США и Германии на главную должность ООН в Ливии, пустив в ход свои дипломатические мускулы в регионе, в котором Москва постоянно пытается расширить свое влияние, - сообщают Колум Линч и Кавита Сурана в Foreign Policy. - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в последние недели решил назначить Ричарда Уилкокса, старшего чиновника Всемирной продовольственной программы, служившего директором по делам ООН в Белом доме Клинтона, своим спецпредставителем в Ливии. Но прежде чем было сделано официальное предложение, российские дипломаты выразили опасения по поводу пригодности Уилкокса к этому посту".

"Остается неясным, почему именно Россия возразила против кандидатуры Уилкокса, и российская миссия в ООН не ответила на просьбу о комментарии, - говорится в статье. - Однако два источника, знакомых с данным вопросом, утверждают, что Москва сказала, что у него нет нужного опыта и что его калибра недостаточно для должности, которую раньше занимали ведущие международные дипломаты, в том числе Мартин Коблер (бывший посол Германии в Египте и Ираке) и Бернардино Леон (бывший испанский дипломат, с позором ушедший с должности). Посреди переговоров о распределении власти в Ливии Леон вел переговоры с ОАЭ о прибыльной сделке, по которой он должен был возглавить дипломатическую академию этой страны близ Персидского залива".

"Дипломатам в Нью-Йорке и Вашингтоне остается, главным образом, делать предположения, тогда как высокопоставленный чиновник ООН предположил, что Россия, вероятно, возразила против найма ООН еще одного главного советника, который кажется ей слишком близким к Соединенным Штатам и их западным партнерам", - говорится в статье.

"Честно, русские, возможно, шлют напоминание, что они могут стать помехой, если их интересы не учитываются" западной политикой в Ливии, сказал один бывший американский чиновник, следивший за работой Уилкокса. "И хороший кандидат стал сопутствующим ущербом", - отметил чиновник.

"Что важно, данная мера принята в то время, когда Россия стремится расширить свою роль в будущем Ливии, - говорится в статье. - (...) Вместе с Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами Россия поддержала [Халифу] Хафтара, противостоящего поддерживаемому ООН Правительству национального согласия, которое возглавляет премьер-министр Файез ас-Сарадж".