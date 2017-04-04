Парадокс Путина: Путин - часть континуума, восходящего к царям

"Меня часто спрашивают, что, на мой взгляд, надо сделать с Владимиром Путиным, как будто он внезапно появился и превратил послушную и доброжелательную Россию в злобного рычащего медведя. Но Путин не выскочил из ниоткуда. Он популярен в России, главным образом, потому, что является эффективным лидером страны, которая считает себя великой державой. Он заступился за ее статус, честь и уверенность в себе в современном мире. Тем самым он продолжает традицию, уходящую в прошлое не только до советских лидеров, но и до царей", - пишет профессор Джеффри Хоскинг, преподаватель истории России в Университетском колледже Лондона, в The Guardian. Материал опубликован в цикле статей, выходящих под заголовком "Парадокс Путина: каким образом лидер, которому не доверяют на Западе, остается столь популярным в своей стране?".

"Как и все народы - включая британский, - во время кризиса русские ценят лидера, поддерживающего как внутренний порядок, так и внешнюю безопасность. Мы часто забываем, что за последние 30 лет Россия переживает продолжительный и серьезный кризис, в ходе которого оказались уязвимы и внутренний порядок, и внешняя безопасность, - говорится в статье. - Распад Советского Союза в 1991 году создал бедственное положение, при котором части государства отвалились, и в самой России начались серьезные конфликты. В 1993 году она была на грани гражданской войны".

"Путин, как и многие россияне, почувствовал, что международные институты не могут гарантировать их безопасность, и поэтому они вернулись в XIX век, в мир великих стран, меряющихся друг с другом могуществом и богатством", - говорится в статье.

"Таким образом, Россия вернулась к знакомому царистскому геополитическому и военному поведению, полагая, что великие державы достигают безопасности, создавая и отстаивая грубую силу. С этой точки зрения, одна сторона получает, а другая сторона теряет. Обоюдные победы не рассматриваются. Отсюда следует, что у государства есть право и обязанность мобилизовать ресурсы общества. Экономика, культура, СМИ, наука и техника - все считается принадлежащим государству для применения в этом соперничестве между великими державами. Вот что Путин имеет в виду, когда говорит о "суверенной демократии" и "информационной безопасности", - утверждает автор.

"Так думает не только Путин, - говорится в статье. - Вероятно, у любого его преемника будут сходные взгляды. Нам нужно иметь дело с той Россией, которая есть на самом деле, а не с пиар-фантазиями о том, какой она была бы без Путина. Нам нужно заступаться за все, во что Западу положено верить - свободу слова, верховенство права, демократию - и защищать интересы, необходимые для нашего образа жизни. Так как многие россияне тоже стремятся к свободе слова, верховенству права и демократии, мы можем позволить себе твердо стоять за эти идеалы".

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