У России много врагов, но ее действия в Сирии могли стать вкладом в события в Санкт-Петербурге

Ким Сенгупта в материале о петербургском теракте, опубликованном в Independent, вспоминает, что "ИГИЛ* и "Джабхат ан-Нусра"* неоднократно заявляли, что устроят джихад в России". "Однако вроде бы не только от них исходили угрозы, - говорится в статье. - В 2012 году, перед зимними Олимпийскими играми в Сочи, принц Бандар бен Султан, тогдашний глава саудовской разведки, якобы сказал Путину, что чеченских исламистов активизируют, чтобы провести теракты в России, если Кремль не прекратит поддерживать Асада. Пришедший в ярость российский президент категорически отказал принцу, и вскоре саудовский король освободил принца Бандара от сирийского портфеля".

"Конечно, нет свидетельств саудовской вовлеченности в какой бы то ни было теракт в России, однако сирийский фактор мог сыграть роль в Санкт-Петербурге, - полагает автор. - Отправляя свои самолеты, президент Путин подчеркнул, что "на территории Сирии сегодня находятся боевики числом не менее двух тысяч, а может быть, и более двух тысяч человек - выходцы из России и других республик бывшего Советского Союза, и, конечно, угроза их возвращения в Россию существует. И поэтому лучше помочь Асаду покончить с ними там, чем ждать, пока они явятся сюда". Сегодняшний взрыв (статья вышла 3 марта. - Прим. ред.) может быть напоминанием, что боевые действия не могут всегда вестись в другой стране".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) и "Джабхат ан-Нусра" - террористические группировки, запрещенные в РФ.