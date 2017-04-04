Джихадисты обозначили Путина как важнейшего из врагов?

Среди основных версий теракта в родном городе Путина СМИ называют возвращение исламистского террора в Россию - на сей раз не из-за чеченской войны, а на волне ее притязаний на роль главного борца с джихадизмом. "Путин смог, начиная с Крыма и кончая Сирией, показать, что с Россией надо считаться, - пишет Роберто Тоскано. - Однако за амбиции великой державы приходится платить ужасную цену".

В России "прогремевший в понедельник взрыв в санкт-петербургском метро был худшим терактом за пределам Северного Кавказа с тех пор, как двое террористов-смертников убили 32 человека в Волгограде в 2013 году", сообщает Роланд Олифант в The Telegraph.

"Ни одна группа не взяла на себя ответственность за этот теракт, и российские следователи не объявили, что стало его мотивом, - говорится в статье. - Однако первое подозрение падет на те же группы, которые наносили удары по автобусам, станциям и аэропортам в Волгограде, Москве и других городах в последние два десятилетия - исламистов, радикализированных повстанческим движением, которое родилось из жестоких чеченских войн 1990-2000-х годов".

"Конечно, из этого не следует, что теракт будет воспринят как поражение сирийской или северокавказской стратегии Путина, даже если окажется, что эта атака вдохновлена исламистами", - отмечает автор.

В последние годы спецслужбам удалось задушить чеченский сепаратизм и значительного ослабить сторонников исламистского "Кавказского эмирата"*, "однако военной интервенцией в Сирию Россия сделала себя целью для террористов в связи с войной на Ближнем Востоке", - пишет обозреватель Neue Zuercher Zeitung Андреас Рюш.

"Санкт-Петербург террористы щадили даже на пике волны насилия, и тем примечательнее мотивы тех, кто совершил взрыв в родном городе президента", - полагает Рюш.

"Никакого роста исламистских настроений в Санкт-Петербурге не отмечалось. Но, поскольку все крупные теракты с начала века были совершены исламистским подпольем, разумеется, оно под подозрением в первую очередь", - пишет Рюш, обращая внимания, что "эксперты давно предрекают новую череду терактов, когда кавказские боевики ИГИЛ* вернутся на родину из Сирии".

В отличии от серии терактов, которые произошли в различных российских городах с начала XXI века, в случае со взрывом в метро Санкт-Петербурга "кажется очевидным", что "целью является не только Россия и ее политика, но, скорее, Владимир Путин", пишет в La Repubblica дипломат, журналист и писатель Роберто Тоскано. "Конечно же, не может быть совпадением то, что за несколько часов до теракта Путин находился в Санкт-Петербурге", - говорится в статье.

Не исключено, продолжает автор, "что это преступление в очередной раз совершили чеченцы, но сложно себе представить, что их мотивом была борьба за независимую Чечню. Сегодня чеченский "национальный вопрос" фактически снят с повестки дня под железным контролем Рамзана Кадырова".

Итальянский дипломат пишет, что "сегодня национальная борьба чеченцев превратилась в исламистскую борьбу и решительным образом интернационализировалась". "Если мы хотим сформулировать гипотезу об ответственных за теракт в Санкт-Петербурге, - продолжает он, - причины надо искать не в Чечне, а в сирийском конфликте. Когда "халифату" придется оставить Мосул и Ракку, вряд ли проигравшие будут винить в этом коалицию из 68 стран - скорее они возложат вину на Владимира Путина и его военное вмешательство".

"Путин смог, начиная с Крыма и кончая Сирией, показать, что с Россией надо считаться. Более того, он показал, что Россия - все еще великая держава", - пишет автор.

"Однако, как это хорошо известно американцам, за амбиции великой державы приходится платить ужасную цену. И речь не только об экономической цене, но и о том, что главный игрок становится уязвимым, превращается в мишень для тех, кто хочет противостоять его центральной роли или - особенно в преддверии поражения - наказать его, отомстив. Сегодня, когда Трамп предстает более неопределенным и противоречивым, чем даже Обама, Путин должен рассматриваться джихадистами как их главный враг", - заключает Тоскано.

Не менее 10 человек погибли в понедельник при взрыве в Санкт-Петербурге. По мнению Владимира Федоровского, писателя и бывшего российского дипломата, автора книг "Путин: секретный код", "Словарь любителей Санкт-Петербурга" и "Путин от А до Я", посредством этого теракта удар был направлен на Владимира Путина. Журналист Le Figaro Вианней Пассо взял интервью у Федоровского.

"Выбор города носит символическое значение. Мало того, что теракт произошел в момент приезда Путина в Санкт-Петербург, так еще известно, насколько он привязан к этому городу, где он родился и долго жил. (...) Очевидно, что это вызов, брошенный лично ему", - уверен Федоровский.

"Для исламских террористов Путин представляет собой непревзойденного врага, - указывает Федоровский. - Он уже давно хочет сделать из России инициатора мировой войны против терроризма. По этой причине на Россию в последние месяцы было нацелено много терактов - они были сорваны российскими спецслужбами, но не на этот раз".

"Несомненно, Путин будет реагировать. Наверняка он начнет с усиления антитеррористических мер на своей территории, прежде чем принимать меры на международном уровне. Может появиться совместный проект с США", - полагает Федоровский.

"Помимо США, Путин, видимо, готов организовать международную коалицию со всеми, кто рассчитывает и желает вступить в союз по борьбе с терроризмом. В любом случае, событие такого рода лишь усилит решимость Путина, а не заставит его отступить", - сказал экс-дипломат.

Британская Independent опасается, что ответом Москвы на теракт в Санкт-Петербурге "будут дальнейшие репрессии и воззвание к националистическим чувствам", хотя "отмена гражданских свобод для основной массы миролюбивого и демократически настроенного населения дает мало или не дает ничего в плане подавления террора - разве что правительство будет создавать полноценное тоталитарное полицейское государство, терроризирующее все население как таковое" по образцу Советского Союза.

"Испытывающие ностальгию россияне могут оглядываться на времена, когда терроризм внутри страны был неведом и никому не надо было беспокоиться по поводу поездки в общественном транспорте в Санкт-Петербурге, Волгограде или Москве, - говорится в статье. - Озабоченность вызывает то, что Путин осознанно использует и это чувство, и более базовые страхи людей, которые периодически подвергаются бойне. Если сейчас он отреагирует, скажем, новым арестом чеченских активистов или еще более тяжелыми ударами по сирийским городам, он не сделает ничего для защиты безопасности россиян - лишь спровоцирует очередную смертоносную атаку".

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