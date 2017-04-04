Отчаяние террористов

"С тех пор, как в сентябре 2015 года Россия пришла на арену гражданской войны в Сирии, теракт, подобный тому, что случился в понедельник в Санкт-Петербурге - втором по величине городе России, был предрешен. Вопрос состоял лишь в том, когда и где он произойдет", - утверждает La Vanguardia в редакционной статье.

"Несмотря на всю трагичность произошедшего, на то, что потерянные жизни - это непоправимые утраты, этот теракт свидетельствует скорее о слабости и отчаянии, чем о силе и решительности: количество погибших невелико по сравнению с предыдущими терактами джихадистов в российских городах", - пишет издание.

Вмешательство России в войну в Сирии критикуют, но в столицах многих западных стран испытывают облегчение, считает газета. "Российская авиация выполняет грязную работу, чтобы разгромить "Исламское государство"*, уничтожение которого жизненно важно для стабильности региона", - поясняет издание. Газета также указывает: южные границы России станут уязвимы, если по соседству появятся джихадисты. "Приоритетная задача России - иметь "невраждебные" границы - вполне законна, такие задачи преследуют все крупные державы", - отмечает газета, призывая также учесть, что "6-10% жителей России называют себя мусульманами".

Международное сообщество немедленно и сплоченно выразило солидарность с Россией, отмечает издание. "Миновали времена, когда теракты вызывали благосклонную реакцию или странный, чрезмерно благодушный совет разобраться в мотивах организаторов; убивать безвинных людей без разбора, без оглядки - вот и все мотивы", - пишет газета.

В то же самое время газета советует: "Но солидарность с российским народом не следует интерпретировать и как карт-бланш на действия в рамках сирийской кампании. Великие державы вроде России не могут действовать с жестокостью, свойственной террористам, - настолько заведомой и сознательной".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.