"В Санкт-Петербурге террористы стремились задеть Путина"

Не менее 10 человек погибли в понедельник при взрыве в Санкт-Петербурге. По мнению Владимира Федоровского, писателя и бывшего российского дипломата, автора книг "Путин: секретный код", "Словарь любителей Санкт-Петербурга" и "Путин от А до Я", посредством этого теракта удар был направлен на Владимира Путина. Журналист Le Figaro Вианней Пассо взял интервью у Федоровского.

"Выбор города носит символическое значение. Мало того, что теракт произошел в момент приезда Путина в Санкт-Петербург, так еще известно, насколько он привязан к этому городу, где он родился и долго жил. (...) Очевидно, что это вызов, брошенный лично ему", - уверен Федоровский.

"Выбор места и момента объясняется особой связью, соединяющей российского президента с Санкт-Петербургом и, возможно, еще тем, что Владимир Путин всегда сравнивал исламский терроризм с нацизмом. Известно, что Ленинград стал мученическим городом во времена нацистов", - сказал собеседник издания.

"Для исламских террористов Путин представляет собой непревзойденного врага, - указывает Федоровский. - Он уже давно хочет сделать из России инициатора мировой войны против терроризма. По этой причине на Россию в последние месяцы было нацелено много терактов - они были сорваны российскими спецслужбами, но не на этот раз".

"Несомненно, Путин будет реагировать. Наверняка он начнет с усиления антитеррористических мер на своей территории, прежде чем принимать меры на международном уровне. Может появиться совместный проект с США. Российско-американские разногласия снова и снова муссируются в СМИ, однако существует пункт, по которому их интересы сходятся и, вероятно, скоро соединятся: это антитеррористическая борьба. Они уже вместе работают по этому напралению, и произошедшее событие укрепит сотрудничество", - полагает Федоровский.

"Помимо США, Путин, видимо, готов организовать международную коалицию со всеми, кто рассчитывает и желает вступить в союз по борьбе с терроризмом. В любом случае, событие такого рода лишь усилит решимость Путина, а не заставит его отступить", - сказал экс-дипломат.

"Путин, конечно же, еще больше привлечет на свою сторону общественное мнение, так как россияне хотят сплотиться у него за спиной. Сирия - не главная озабоченность российской власти на данный момент, но, вероятнее всего, Путин теперь ужесточит позицию. Война против терроризма станет центральным вопросом", - прогнозирует Федоровский.