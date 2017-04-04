Год спустя: что изменили "Панамские документы"

Французская газета Le Monde изучает международные последствия скандала, начавшегося с утечки конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которые раскрыли 109 СМИ разных стран в апреле 2016 года.

3 апреля 2016 года в 20 часов разразился скандал с "Панамскими документами". В 76 странах 109 международных СМИ, в том числе Le Monde, одновременно раскрывали секреты загадочной панамской юридической компании Mossack Fonseca, одного из главных игроков в мире офшорного бизнеса, где якобы законные схемы соседствуют с уклонением от уплаты налогов, коррупцией и отмыванием денег, говорится в статье.

"После прохождения через потрясения, эмоции и возмущение что осталось год спустя от ударной волны, вызванной этими разоблачениями?" - задумываются журналисты.

"На тысячу фамилий французских граждан, идентифицированных Le Monde в рамках "Панамских документов", не менее 415 налогоплательщиков в конечном счете оказались под подозрением в щекотливых отношениях с налоговой администрацией, по нашим данным, подтвержденным министерством финансов. Лишь незначительное меньшинство (14%) признали эти факты, французским властям предстоит продолжить свои расследования в международном масштабе, чтобы довести эти досье до конца", - говорится в статье.

"Три крупных французских банка, вовлеченных в скандал (Société générale, Créditagricole и BNP Paribas), были вызваны министром финансов Мишелем Сапеном на следующий день после скандала. Они пообещали усилить прозрачность своей офшорной деятельности", - отмечают авторы статьи.

"Банк Société générale, особо задетый предварительным следствием, открытым начиная с 4 апреля Национальной финансовой прокуратурой (PNF), подвергся обыску 5 апреля 2016 года. Тем не менее, глава банка Фредерик Удеа избежал суда за ложные показания: сенатор-коммунист Эрик Боке хотел преследовать его по закону на основе сенаторских слушаний 2012 года, в ходе которых Удеа утверждал, что его банк больше не представлен в офшорных зонах", - сообщают журналисты.

"Филипп Доминати из партии "Республиканцы", председатель сенатской комиссии по расследованию утечки капиталов, перед которым солгал Фредерик Удеа, продемонстрировал попустительство в отношении Société générale в интервью, данном в телепередаче "Cash Impact" в марте 2017 года. Выступая против "использования в политических целях", он с наскока отмел разоблачения "Панамских документов", ставя под сомнение достоверность документов - которые банк к тому же никогда не оспаривал", - отмечают журналисты.

"Жандарм французского банковского сектора, Государственная комиссия по финансовому регулированию и надзору в сфере банковской деятельности (ACPR) также предъявила требование к сотне банковских и страховых учреждений - внести полную ясность в их отношения с компанией Mossack Fonseca и ее панамскими партнерами", - говорится в статье.

"Франция оказалась единственной крупной страной, которая незамедлительно внесла Панаму в свой черный список "Стран и территорий, не сотрудничающих в области обмена налоговой информацией" (ETNC) на следующий день после разоблачения", - информируют журналисты.

Таким образом, вот уже целый год Панама старается договориться с Парижем и доказать свою добрую волю и прогресс в сфере прозрачности, с тем чтобы избежать экономических санкций. Однако, по сведениям Le Monde, министерство финансов не рассматривает вопрос об исключении Панамы из очередной версии черного списка (который сегодня включает семь стран).

"На международном уровне Панама также борется за то, чтобы не фигурировать в будущем всемирном черном списке офшорных зон, который должен быть озвучен на саммите G20 в Гамбурге (Германия) в июле", - говорится в статье.

"В первые дни, последовавшие за скандалом, Париж в Европе стал светочем борьбы против уклонения от уплаты налогов, отмывания денег и финансирования терроризма, которые, сказать по правде, уже находились в числе его приоритетов", - утверждают авторы публикации.

"По соглашению с Германией, Италией и Испанией французское министерство финансов, в частности, вписало в политическую повестку дня пресловутый вопрос о владельце-бенефициаре подставных компаний, с тем чтобы были приняты меры, позволяющие раскрыть эти черные ящики. Для всех стран вменяется в обязанность вести учет и надлежащим образом информировать об этих бенефициарах", - говорится в статье.

"Со своей стороны, "второй закон Сапена" от декабря 2016 года вводит меры, нацеленные на повышение прозрачности, такие как создание антикоррупционного агентства, деятельность которого направлена на обнаружение и предотвращение коррупции. Также был учрежден статус информаторов, с целью их защиты от возможных репрессий в будущем. Однако идея властей вознаграждать людей, которые передают налоговые данные, не была поддержана", - отмечают журналисты.

"Из шести действующих глав государств или правительств, затронутых скандалом, только один был вынужден уйти в отставку: премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон был побужден к уходу историческими митингами на улицах Рейкьявика. Выборы, организованные осенью, все же не привели к ожидаемым переменам: бывший министр финансов консерватор Бьярни Бенедиктссон, также упомянутый в "Панамских документах", в конечном счете возглавил правительство в январе 2017 года - после того, как ловко отмахнулся от публикации доклада экспертов об уходе от налогообложения после выборов. Что касается бывшего премьер-министра Гюннлёйгссона, то он снова стал депутатом", - говорится в статье.

"Другие высшие руководители мирового уровня, очерненные этим скандалом: король Саудовской Аравии Салман, президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа Аль Нахайян, президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл - вышли из него без последствий. Как и Башар Асад (Сирия), Владимир Путин (Россия), Ильхам Алиев (Азербайджан), Мухаммед VI (Марокко) и Джозеф Мускат (Мальта), окружение которых было вовлечено в скандал. Британец Дэвид Кэмерон, уже ставший уязвимым из-за разоблачений офшорных фондов его отца, был сметен победой "Брекзита" в июне 2016 года", - сообщают журналисты.

"Два создателя юридической компании Mossack Fonseca попали в тюрьму. Причем Юрген Моссак и Рамон Фонсека оказались за решеткой не из-за скандала с "Панамскими документами", а из-за коррупционного дела Lava Jato. Они находятся в предварительном заключении с 9 февраля 2017 года в Панаме в рамках коррупционного скандала вокруг нефтяной компании Petrobas, который сотрясает Бразилию с 2014 года", - говорится в статье.

"В течение года после скандала компания Mossack Fonseca значительно ослабела. Она постепенно закрыла десяток своих офисов, расположенных в 40 регионах по всему миру: в Новой Зеландии, в Люксембурге, на британских заморских территориях на острове Джерси, в Гибралтаре и на острове Мэн, в Перу, в Бразилии, в Нидерландах, в Швейцарии и в Неваде (США)", - сообщают журналисты.

"В Панаме отделение "финансовых услуг" юридической компании Mossack Fonseca (MAMSA), которое управляло финансовыми активами в размере более 1,2 млрд долларов на счетах своих клиентов, также было закрыто", - говорится в статье.

"Кроме того, 11 ноября 2016 года властями Британских Виргинских островов с юридической компании был взыскан штраф в размере 440 тыс. долларов по причине "многочисленных нарушений законов против отмывания денег и финансирования терроризма". Это рекордный штраф для этой маленькой страны в Карибском море, которая являет собой один из краеугольных камней темного мира офшорного бизнеса", - пишут авторы публикации.

"Начиная с июня 2016 года Европарламент принял решение о создании следственной комиссии по разоблачениям, содержащимся в "Панамских документах". Ее 65 членов должны до июня 2017 года представить доклад о потенциальных нарушениях законодательства в сфере отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, с тем чтобы сделать запрос в Еврокомиссию по имеющимся на сегодня недостаткам в борьбе против офшоров", - говорится в статье.

"Джон Доу (это псевдоним информатора, стоящего у истоков "Панамских документов") в мае 2016 года объяснил мотивацию своего поступка, передавая Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ) письмо-манифест под заголовком "Революция будет цифровой". Не раскрывая свои личные данные, он призвал "открыть глаза", чтобы радикально реформировать систему, "которую мы по-прежнему называем капитализмом, но которая все более приближена к экономическому рабству", - подытоживают журналисты.