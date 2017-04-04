Бомба после протестов и длинная тень спецслужб

"Жизнь президента Путина никогда не была легкой, - говорится в статье писателя Виктора Ерофеева, опубликованной в итальянской газете La Repubblica. - Он сам сравнил свою работу с трудом рабов на галерах. Но если до вчерашнего дня его метафора могла показаться выплеском раздражения на гране кокетства, то сегодня ад заставляет его платить по счетам. Метрополитен Санкт-Петербурга, его родного города, где он находился с визитом, чтобы разделить свой патриотический порыв с бойцами Общероссийского народного фронта, стал театром мощнейшего взрыва на одной из самых центральных станций. <...> Этот сценарий не нов для многих стран: раскуроченные вагоны, тела, распростертые на платформах, станции, окутанные дымом... В поисках новой метафоры можно сказать, что и у Путина, как кажется, сегодня дымится голова. Дела у бывшего офицера КГБ идут не очень хорошо... Как так?"

"Несколько дней назад, 26 марта, - продолжает Ерофеев, - Москва и другие российские города стали свидетелями внушительных несанкционированных митингов против неправдоподобной, чудовищной коррупции верхов". Также несанкционированные демонстрации прошли в прошлое воскресенье, 2 апреля. "В общем, народ больше не боится, - отмечает писатель. - Это звучит как реквием для любой авторитарной власти".

"И вот 3 апреля - бомбы террористов в Санкт-Петербурге, - говорится далее в статье. - Мозгу Путина есть от чего дымиться также ввиду возможной реакции социальных сетей. <...> Быть может, задаются вопросом непровластные блогеры, это - ответ спецслужб на массовые демонстрации, их закручивание гаек для всеобщего усмирения? Многие вспомнили странные взрывы домов в 1999 году в Москве перед приходом Путина к абсолютной власти: разве тогда они не помогли сплотить вокруг него общество в порыве патриотического негодования против чеченцев? А сегодня кто виноват? Может быть, украинские радикалы? И какова их цель? Навлечь танки на Киев?"

"Все же, - пишет в заключение Ерофеев, - в стране, где 70% людей у власти пришли из рядов силовиков, выбор ответственного за теракт зависит, к сожалению, только от них одних. И что же они нам скажут? Это было ИГИЛ*? Получите закручивание гаек. Виноваты украинцы? Я ответил выше. Это были друзья Навального? Так запретим любую оппозицию. А если это были они, силовики? Ну, в этом они никогда не признаются..."

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.