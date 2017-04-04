Цена, которую платит Россия за возвращение в стан великих держав

В отличии от серии терактов, которые произошли в различных российских городах с начала XXI века, в случае со взрывом в метро Санкт-Петербурга "кажется очевидным", что "целью является не только Россия и ее политика, но, скорее, Владимир Путин", пишет дипломат, журналист и писатель Роберто Тоскано в итальянской газете La Repubblica. "Конечно же, не может быть совпадением то, что за несколько часов до теракта Путин находился в Санкт-Петербурге, городе, где началось его стремительное политическое восхождение", - говорится в статье.

Не исключено, продолжает автор, "что это преступление в очередной раз совершили чеченцы, но сложно себе представить, что их мотивом была борьба за независимую Чечню". Как отмечает Тоскано, "сегодня чеченский "национальный вопрос" фактически снят с повестки дня под железным контролем Рамзана Кадырова, бывшего антироссийского боевика, ныне полностью преданного Путину".

Итальянский дипломат пишет, что "сегодня национальная борьба чеченцев превратилась в исламистскую борьбу и решительным образом интернационализировалась: именно чеченцы являются самыми искусными в военном плане и самыми свирепыми иностранными бойцами, сражающимися за "Исламское государство"*. "Следовательно, - продолжает автор, - если мы хотим сформулировать гипотезу об ответственных за теракт в Санкт-Петербурге, причины надо искать не в Чечне, а в сирийском конфликте. Когда "халифату" придется оставить Мосул и Ракку, вряд ли проигравшие будут винить в этом коалицию из 68 стран, многие из которых были лишь теоретическими или неоднозначными участниками битвы, - скорее они возложат вину на Владимира Путина и его военное вмешательство".

"Путин смог, начиная с Крыма и кончая Сирией, показать, что с Россией надо считаться, что ее нельзя списывать со счетов. Более того, он показал, что Россия - все еще великая держава", - пишет автор.

"Однако, как это хорошо известно американцам, за амбиции великой державы приходится платить ужасную цену. И речь не только об экономической цене, но и о том, что главный игрок становится уязвимым, превращается в мишень для тех, кто хочет противостоять его центральной роли или - особенно в преддверии поражения - наказать его, отомстив. Сегодня, когда Трамп предстает более неопределенным и противоречивым, чем даже Обама, Путин должен рассматриваться джихадистами как их главный враг", - заключает Тоскано.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.