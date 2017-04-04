Власти Берлина не стали проецировать флаг России на Бранденбургские ворота после теракта в Петербурге

После теракта в метро Санкт-Петербурга "власти Берлина не стали в знак солидарности подсвечивать в цвета российского флага главную достопримечательность города - Бранденбургские ворота, хотя за последние полтора года это делалось после терактов семь раз, причем последний раз - после теракта в Лондоне", сообщает немецкий журнал Der Spiegel. В том числе это официально подтвердил новостному агентству Deutsche Presse-Agentur пресс-секретарь сената Берлина, добавив, что Санкт-Петербург не является городом-партнером.

Правительство Берлина, по всей видимости, выработало концепцию по этому поводу, о которой немецкая телерадиокомпания RBB сообщала еще в марте. "Правящий мэр принял решение, что Бранденбургские ворота будут подсвечиваться только после теракта в городе-побратиме", - цитирует компания заявление пресс-секретаря ведомства.

В действительности Бранденбургские ворота, как подчеркивает журнал, подсвечивались цветами национальных флагов после терактов в Париже, Брюсселе, Стамбуле, Иерусалиме, Лондоне и на рождественском рынке в Берлине, а также в цвета радуги после нападения исламистов на гей-клуб в Орландо. В то же время после терактов в Ницце и Квебеке этого не происходило, поскольку эти города не являются побратимами Берлина.

При этом Орландо и Иерусалим также не входят в числе побратимов, поэтому концепция берлинских властей, как добавляет Der Spiegel, вызывает немало вопросов.