Сильный человек на Балканах

На президентских выборах в Сербии в воскресенье с 55% голосов в первом туре "победил действующий премьер-министр Александр Вучич", пишет Андрей Иванджи на страницах немецкой газеты Tageszeitung. Второго тура, с его точки зрения, не должно было быть, поскольку он бы совершенно точно привел к народному восстанию либо за, либо против Вучича и мог заставить сплотиться разрозненную оппозицию, а апатия могла превратиться в боевой настрой.

"Между тем Вучич - любимчик и Запада, и Востока одновременно, чем вряд ли кто-то еще может похвастаться. Несмотря на нажим из Брюсселя, он отказывается вводить экономическое эмбарго против России из-за Украины, но в то же время гарантирует Евросоюзу мирную региональную политику на Западных Балканах, идет на уступки на переговорах по нормализации отношений с Косово, сотрудничает в миграционной политике, делает "домашнее задание" касательно переговоров по вступлению в ЕС, заявляет, что высшим приоритетом для него остается членство Сербии в ЕС, но при этом держит дистанцию с Россией и проводит политику экономии в духе Вольфганга Шойбле", - продолжает журналист.

Все это позволяет ему проводить довольно скандальную внутреннюю политику, подчеркивает издание. К примеру, вместе с ним после победы на выборах стоял президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, который постоянно грозится референдумом по поводу отсоединения от Боснии и Герцеговины, что может привести к новым конфликтам на территории бывший Югославии.

"Вучич является и националистом, и европейцем в одном лице. Многие его избиратели придерживаются консервативно-национальных взглядов и верят, что бывший ультранационалист при помощи своей проевропейской политики хочет обдурить Европейский союз и повернуться к матушке России, когда этому придет время", - отмечает автор.