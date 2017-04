4 апреля 2017 г. Эллен Накашима | The Washington Post Стали известны новые подробности о российском взломе Госдепартамента в 2014 году: это был "рукопашный бой" "В течение 24 часов американские киберзащитники вели ожесточенную битву с российскими хакерами, которые взломали незасекреченную компьютерную систему Госдепартамента и проявили небывалый уровень агрессии. Как предупреждают эксперты, он может быть направлен против частного сектора", - пишет Эллен Накашима в американской газете The Washington Post. Как рассказывает автор, ссылаясь на действующих и бывших американских чиновников, "когда хакеры из Агентства национальной безопасности (АНБ) разрывали связь между командным сервером нападавших и вредным программным обеспечением, внедренным в американскую систему, русские создавали новую связь". Эти подробности об инциденте, произошедшем в 2014 году, стали известны из выступления заместителя директора АНБ Ричарда Леджетта на недавнем киберфоруме, где он предупредил, что "возросшая агрессия имеет последствия для безопасности фирм и организаций, которые не в силах ее отразить". Описывая инцидент, но не уточняя, какая страна за ним стояла, Леджет сказал: "Это был рукопашный бой". Как пишет издание, "виновника назвали другие действующие и бывшие чиновники". По словам Леджетта, наступательные и защитные маневры нападавших в сети в то время, как специалисты АНБ пытались их оттуда выкинуть, достигли "нового уровня взаимодействия между кибернападающими и киберзащитниками", говорится в статье. "Киберзащитники из АНБ при помощи ФБР возобладали над злоумышленниками, которые работали на российскую спецслужбу, - пишет автор. - Аналитики из частного сектора присвоили хакерской группировке различные имена, включая Cozy Bear, APT29 и The Dukes. По словам действующих и бывших чиновников, эта же группа подвергла угрозе и незасекреченные системы в Белом доме и Конгрессе". АНБ получило предупреждение об угрозе от западной спецслужбы, сообщает издание. "Эта союзная страна не только смогла взломать компьютеры русских, но также и камеры наблюдения на их рабочих местах", - пишет автор со ссылкой на бывших американских чиновников. По словам источника газеты, эта западная спецслужба "наблюдала за хакерами, в то время как те совершали свои маневры в американских системах и приходили и уходили на работу, а также ей удалось увидеть их лица". "Возросшая воинственность русских нацелена не только на сбор разведывательных данных, но и на угрозу в адрес США", - отметил в беседе с автором один бывший высокопоставленный чиновник в президентской администрации. "Они дают понять: у нас есть потенциал, вы тут не единственный игрок", - сказал источник. "По словам другого высокопоставленного чиновника, операция была также попыткой разведать потенциал США", - пишет автор. "Если они могут испытывать вас в незасекреченной сети, то они могут начать это делать и в засекреченной сети, - отметил источник. - Они хотят проверить, готовы ли США к эскалации против них. Это тактический ход и проверка реакции, и не какой-то конкретной организации, а в целом правительства США", - подытожил неназванный американский чиновник. Источник: The Washington Post