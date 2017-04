4 апреля 2017 г. Э. Дж. Дионн-мл. | The Washington Post Режущее глаз тяготение правых к России "Режет глаз то, что консервативные сторонники Трампа равнодушны или даже враждебны по отношению к расследованию российского вмешательства в кампанию 2016 года, - отмечает Э. Дж. Дионн-мл. в The Washington Post. - Всего несколько лет назад (а кажется, что целую вечность) консерваторы со всех сторон нападали на президента Барака Обаму за его российскую "перезагрузку" и готовность вести переговоры с Москвой, которая была у него в первый [президентский] срок. А еще раньше консерваторы приветствовали тот факт, что президент Рональд Рейган назвал Советский Союз "империей зла". Журналист сообщает, что, по данным декабрьского опроса журнала Economist и компании YouGov, только 9% голосовавших за Трампа благосклонно относятся к Обаме, а к Путину - 35%. По февральским данным Gallup, в этом году Путина поддерживают 32% республиканцев, тогда как в 2015 году этот показатель составлял 12%. Данные для демократов - 10% и 15%, соответственно. "Ясно, что вмешательство Москвы в политику Запада имеет место издавна, - говорится в статье. - На всем протяжении холодной войны Советы оказывали мощную поддержку коммунистическим партиям по всему миру. Путин, конечно, окажет поддержку любому политическому движению - правому или левому, сепаратистскому или националистическому, - которое подрывает Запад. Но кажется, что он особенно заинтересован в создании нового международного политического альянса, сфокусированного на консерваторах и крайне правых". "Путин позиционирует себя сторонником религии и консервативных ценностей и противником прав геев. В конце прошлого месяца он устроил широко разрекламированную аудиенцию для Марин Ле Пен, крайне правой кандидатки, которая примет участие в президентских выборах во Франции этой весной. Конечно, Путин заявил, что не пытается повлиять на французских избирателей", - сообщает журналист. "Путин активен и в Соединенных Штатах тоже. В недавней статье в журнале Time под заголовком Moscow Cozies Up to the Right ("Москва обхаживает правых") Алекс Альтман и Элизабет Диас докладывают о российских усилиях наладить связи с американскими христианскими консерваторами и ружейным лобби", - говорится в статье. Источник: The Washington Post