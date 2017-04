4 апреля 2017 г. Адам Энтус, Грег Миллер, Кевин Сифф и Карен Деянг | The Washington Post Основатель охранного агентства Blackwater провел на Сейшелах секретную встречу, чтобы наладить "неофициальный канал связи" между Трампом и Путиным "В январе Объединенные Арабские Эмираты организовали тайную встречу основателя Blackwater Эрика Принса с одним россиянином, близким к президенту Владимиру Путину. Это был элемент предполагаемых попыток наладить неофициальный канал связи между Москвой и избранным президентом США Трампом", - утверждает The Washington Post, ссылаясь на "официальных лиц США, европейских и арабских стран". "По словам официальных лиц, встреча состоялась примерно 11 января (за девять дней до инаугурации Трампа) на Сейшельских островах в Индийском океане", - пишут журналисты Адам Энтус, Грег Миллер, Кевин Сифф и Карен Деянг. "Хотя повестка дня в полном объеме остается неясной, ОАЭ согласились стать посредником при встрече отчасти для выяснения, удастся ли убедить Россию отдалиться от Ирана, в том числе в Сирии. Такова одна из целей администрации Трампа, для достижения которой, вероятно, понадобилось бы пойти на крупные уступки Москве в сфере американских санкций", - говорится в статье. "Принс не играл какой-либо официальной роли в избирательном штабе или переходной команде Трампа, однако представился неофициальным посланником Трампа, общаясь с высокопоставленными лицами из ОАЭ, которые участвовали в организации его встречи с доверенным лицом Путина. Так говорят официальные лица. Имени россиянина они не назвали", - пишет газета. Официальные лица США сообщили, что ФБР проверяет факт встречи на Сейшелах. Со своей стороны, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил: "Мы не осведомлены о каких-либо встречах, а Эрик Принс не играл никакой роли в переходном периоде". Газета приводит также заявление неназванного официального представителя Принса: "Эрик не играл никакой роли в переходной команде. Это полная фальсификация. Встреча не имела никакого отношения к президенту Трампу. Почему разведывательное сообщество, которое якобы страдает от недофинансирования, лодырничает, ведя слежку за американскими гражданами, когда ему следует охотиться за террористами?". Журналисты напоминают: Принс - основатель частного охранного агентства Blackwater, которое стало символом злоупотреблений американцев в Ираке. Сотрудники компании были признаны виновными в убийстве гражданских лиц в Ираке в 2007 году. "Принс продал эту фирму, которая позднее провела ребрендинг, но продолжал строить частную полувоенную империю, заключившую контракты в разных странах Ближнего Востока и Азии. В данный момент он возглавляет компанию Frontier Services Group, зарегистрированную в Гонконге", - говорится в статье. По мнению издания, Принс идеально годится на роль посредника благодаря своим связям с советниками Трампа, опыту тайной работы и взаимоотношениям с монархами ОАЭ, куда он переехал в 2010 году. "Встреча на Сейшелах состоялась после частных бесед в Нью-Йорке с Москвой и ОАЭ по отдельности, при участии высокопоставленных представителей Трампа", - говорится в статье. Белый дом признал, что советник Трампа Майкл Т.Флинн и зять Трампа Джаред Кушнер в конце ноября или начале декабря встречались с российским послом Сергеем Кисляком. "К Флинну и Кушнеру присоединился Бэннон для отдельной встречи с кронпринцем Абу-Даби - шейхом Мухаммадом бен Зайдом Аль Нахайяном, который позднее в декабре нанес в Нью-Йорк необъявленный визит", - утверждает газета со слов пожелавших остаться анонимными официальных лиц США, европейских и арабских стран. ОАЭ не уведомили заранее администрацию Обамы об этом визите. "По словам официальных лиц, Зайд и его брат, занимающий в ОАЭ пост советника по нацбезопасности, согласовали с российскими правительственными чиновниками встречу на Сейшелах, намереваясь создать неофициальный канал между Трампом и Путиным. Источники говорят, что Зайд хотел оказать помощь обоим лидерам, которые говорили о более тесном сотрудничестве - политической цели, за которую кронпринц ратует долгое время. ОАЭ, считающие Иран одним из своих главных врагов, также разделяли интерес команды Трампа к поиску способов вбить клин между Москвой и Тегераном", - говорится в статье. "На момент встречи на Сейшелах и в течение нескольких недель впоследствии ОАЭ полагали, что новая администрация благословила Принса на действия в качестве ее неофициального представителя. Российским участником был человек, о близости которого к Путину Зайд знал благодаря своему общению с обоими, заявили источники", - пишет издание. По предположению авторов статьи, у ОАЭ и администрации Трампа есть общий повод для тревог - Иран. "Действующие и бывшие чиновники говорят, что на протяжении всего переходного периода советники Трампа сосредоточенно размышляли над тем, как заставить Москву порвать с Тегераном", - пишет издание. "Раскол между Россией и Ираном был общей темой, - сказал бывший сотрудник разведки при администрации Обамы, встречавшийся с лицами из переходной команды Трампа. - Казалось, она была не очень хорошо продумана. Казалось, что это нечто слегка преждевременное. У них явно была очень конкретная политическая позиция, и я нашел это странным, поскольку тогда они даже еще не взяли бразды правления, не изучили вместе с экспертами американского правительства плюсы и минусы такого подхода". Экс-посол США в России Майкл Макфол сказал, что тоже беседовал с лицами, близкими к администрации Трампа, о перспективах попытки разобщить Россию и Иран. По мнению Макфола, в России совершенно не заинтересованы в разрыве с Ираном: они "в союзе с Ираном при ведении боевых действий в Сирии. Они продают Ирану оружие. Для России Иран - важный стратегический партнер на Ближнем Востоке". "Официальные лица утверждают: после нью-йоркской встречи между представителями ОАЭ и помощниками Трампа Принс обратился к Зайду и сказал, что уполномочен действовать в качестве неофициального доверенного лица избранного президента. Принс хотел, чтобы Зайд организовал встречу с неким приближенным Путина. Зайд согласился и предложил провести встречу на Сейшелах, так как это обеспечит обеим сторонам конфиденциальность", - говорится в статье. "Действующие и бывшие официальные лица США, которым доводилось тесно взаимодействовать с Зайдом (MBZ, как его часто называют), говорят, что, судя по его характеру, он не стал бы организовывать встречу 11 января, не получив заранее согласия от высокопоставленных помощников Трампа и Путина или даже от самих этих лидеров", - передает издание. "По словам официальных лиц, ОАЭ и Россия сочли встречу на Сейшелах результативной, но идея организации дополнительных встреч Принса с приближенными Путина была отброшена. Источники пояснили, что даже неофициальные контакты приближенных Путина и Трампа сделались слишком рискованными в политическом отношении", - говорится в статье. Источник: The Washington Post