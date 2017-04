4 апреля 2017 г. Адриан Каратницкий | The Wall Street Journal Как Трамп стал скептиком по отношению к России Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в интервью американскому телеканалу ABC News в пятницу, что, несмотря на новую администрацию в Вашингтоне, российско-американские отношения остаются "в низшей точке", пишет Адриан Каратницкий, содиректор инициативы "Украина в Европе" Атлантического совета, в американской газете The Wall Street Journal. В то же время Песков предположил, что, если бы Дональд Трамп и Владимир Путин встретились лично, "появился бы шанс улучшить наши нестабильные отношения". "Эти высказывания показательны, - считает Каратницкий, - учитывая, что лишь несколько месяцев назад Путин истекал слюной при мысли о президентстве Трампа. Трамп превозносил российского лидера, объявлял НАТО "устаревшим" и намекал, что США могут принять российскую аннексию Крыма". Однако, отмечает автор, "по мере того, как продолжается расследование связей окружения Трампа с Россией, Белый дом заменил эти дружелюбные тона на суровую, определенно воинствующую позицию". "Дружелюбные комментарии Трампа в адрес Путина также вызвали сопротивление необычной коалиции: республиканских сторонников жесткой линии, демократов, рассерженных российским вмешательством в выборы, истеблишмента органов национальной безопасности и спецслужб, а также ключевых европейских лидеров, - говорится в статье. - Все они вместе оказали достаточное давление, чтобы глубинным образом поменять политику администрации. Прежде всего, президенту под грузом доказательств пришлось признать в январе, что российский взлом все же повлиял на американский политический процесс, хотя он и настаивал на том, что это вмешательство не имело воздействия на исход выборов". "Наиболее высокопоставленные назначенцы Трампа, - продолжает Каратницкий, - включая вице-президента и министра обороны, начали критиковать российские действия почти сразу после вступления в должность. Госсекретарь Рекс Тиллерсон и постоянный представитель США при ООН Никки Хейли дали ясно понять, что Америка будет продолжать поддерживать Украину". Как сообщает автор со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника в Киеве, "президент Украины Петр Порошенко был успокоен прямыми разговорами с Трампом". "Санкции против России в связи с ее аннексией Крыма и оккупацией востока Украины также были подтверждены, - говорится в статье. - Трамп предложил увеличить на 54 млрд долларов оборонный бюджет Вашингтона. Он дал понять, что хочет, чтобы союзники НАТО значительно увеличили свои военные расходы. Этим шагам вряд ли рады в Москве". "Мысль о том, что Трамп может заключить некую большую сделку с Путиным, не ушла со сцены, - продолжает Каратницкий. - Остаются вопросы по поводу того, являются ли Трамп или некоторые из его советников уязвимыми для российского шантажа. Но пока Белый дом проявил большую восприимчивость к давлению, исходящему от пристального внимания прессы, контроля в Конгрессе и консенсуса элит". "Американские расследования продолжают играть решающую роль, - пишет автор. - Все зацепки касательно российских кибератак против политических целей в США должны быть расследованы. Какие-либо контакты между советниками предвыборной кампании Трампа и Россией должны быть проверены. Потенциальная уязвимость сотрудников администрации должна быть полностью изучена. Но также важно понять, что усилия России по извлечению выгоды из вмешательства в выборы, как кажется, жалким образом потерпели провал". "Американские институты, - подытоживает Каратницкий, - хорошо работают. Политика безопасности, сформированная после Второй мировой и холодной войн, по-прежнему устойчива. Хотя вряд ли Путин способствовал изменению исхода голосования в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане, его неудачное вмешательство, как кажется, лишь пробудило воинствующее отношение Америки и Европы". Источник: The Wall Street Journal