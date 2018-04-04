Евгений Ройзман: "Я использую все свободные ниши, которые могу найти"

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман говорит в интервью австрийской газете Die Presse о своих ограниченных полномочиях и наследии эпохи Ельцина.

"Моя должность сродни должности президента ФРГ. Я использую все свободные ниши, которые могу найти. Работаю напрямую с людьми, делаю то, что другие не делают. Мои двери всегда открыты, в приемные часы ко мне приходит до 100 человек", - говорит Ройзман, отвечая на вопрос корреспондента издания о своих ограниченных полномочиях как мэра Екатеринбурга.

По словам Ройзмана, он не подчиняется губернатору Свердловской области, а возглавляет местную администрацию.

О том, пройдут ли в Екатеринбурге выборы мэра осенью этого года, город "узнает в последний момент", говорит собеседник издания. "Ведь могут быть изменены законы, отменены прямые выборы. Если народу будет разрешено выбирать, я эти выборы выиграю", - уверен он.

"У меня нет возможности изменить систему. Но я могу сделать, по меньшей мере, то, что считаю нужным, и говорить о том, о чем считаю нужным. В этом заключается моя позиция", - говорит мэр Екатеринбурга.

Вспоминая 1990-е годы и развал советской империи, Ройзман замечает, что "Ельцин сослужил своей стране невероятную службу, например, не допустив голода. Это было непросто, но голода не было. Ельцин должен был уладить то, чего не могла решить советская власть за 70 лет. Наша страна тогда была очень свободной. Не все понимали, что делать с этой свободой. Мы были европейской страной, у нас со всем миром были хорошие отношения".

По сравнению с теми временами, уверен Ройзман, мы откатились далеко назад.

Сегодняшний мейнстрим, замечает корреспондент австрийского издания Ютта Зоммербауэр, поминает 1990-е недобрым словом. "Вот что нужно понимать, - объясняет Ройзман. - Когда [к власти] пришли большевики, они проклинали царя. Когда пришел Сталин, он проклинал Троцкого и Бухарина и приказал многих расстрелять. Потом пришел Хрущев, снял все портреты Сталина. После него пришел Брежнев и стал проклинать Хрущева. За ним последовали Горбачев, Ельцин и так далее. Это наша традиция, элемент нашей политической культуры. Да, в 1990-е были бандиты, но то, что происходит сейчас, еще ужаснее".

"Перестройка со старого на новое была сложной. Мы жили за "железным занавесом" и продавали нашу продукцию; вдруг границы открылись, и наши предприятия не смогли выстоять в конкурентной борьбе. Конечно, это было непросто, но обвинять огулом Горбачева или Ельцина я считают неправильным".

"Екатеринбург в прошлом был промышленным городом. Когда производство остановилось, стали развиваться торговля, финансовый сектор и наука. Сегодня у нас много сильных отраслей - мы пережили кризис легче других", - говорит собеседник Die Presse.