4 апреля 2018 г. Стивен Моррис, Кэролайн Бэннок | The Guardian Великобритания будет бороться с российской "дезинформацией" о "Новичке" "Ведущий эксперт по химическому оружию призвал британское правительство сообщить новые подробности, подтверждающие его уверенность в том, что за атакой в Солсбери стоит Москва, после того как глава оборонной исследовательской лаборатории Портон-Даун заявил, что российское происхождение нервно-паралитического вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, не было доказано", - пишет The Guardian. Хамиш де Бреттон-Гордон, бывший командир ныне распущенного Объединенного химического, биологического, радиологического и ядерного полка, заявил, что отказ британского правительства сообщить эти подробности позволяет России победить в "дезинформационной" кампании, связанной с атакой на бывшего российского шпиона и его дочь. Он признает, что трудно обнародовать секретную информацию, не рискуя выдать свои источники. Однако, по его словам, британское правительство должно найти способ объяснить более убедительно, как оно пришло к выводу о виновности России. Глава оборонной научно-технической лаборатории (DSTL) Гэри Эйткенхед ранее заявил, что правительство пришло к выводу о том, что Россия несет ответственность за атаку в Солсбери, на основе научных открытий лаборатории в сочетании с информацией из других источников, напоминает издание. "Россияне немедленно ухватились за заявления Эйткенхеда", - пишет издание. Посольство России в Великобритании назвало обвинения британского правительства "блефом". "Россия, подписавшая Конвенцию о химическом оружии, должна оказать помощь в расследовании, в том числе способствовать визиту Организации по запрещению химического оружия в Шиханы [военно-исследовательскую базу в Центральной России], чтобы удостовериться, происходит ли "Новичок" оттуда. Если русские настолько невиновны, как они утверждают, они должны разрешить им посещение как можно скорее", - заявил де Бреттон-Гордон. Источник: The Guardian