4 апреля 2018 г. Эндрю Рот | The Guardian Крупный российский город отменил выборы, чтобы таким способом сместить независимо мыслящего мэра "В одном из крупнейших российских городов политики отменили ближайшие выборы, чтобы сместить мэра, который был против переизбрания Владимира Путина", - пишет корреспондент The Guardian Эндрю Рот, поясняя, что речь идет об Евгении Ройзмане. "Во вторник местные политики в большинстве своем проголосовали за отмену прямых выборов (мэра. - Прим. ред.) в Екатеринбурге, предпочтя систему назначения, при которой Ройзмана наверняка заменят кем-то с более мягкими высказываниями", - пишет автор. "Ройзман - редкостный голос официальной оппозиции в российском промышленном Уральском регионе - был одним из самых громогласных критиков Путина. Ранее он говорил в интервью The Guardian, что, по его мнению, социологи завышают рейтинги популярности Путина и что правительство заставит армии учителей, заводских рабочих и других работников госсектора, которые называются budzhetniki, пойти на избирательные участки. Как и лидер оппозиции Алексей Навальный, он говорил, что планирует бойкотировать мартовские выборы", - сообщает Рот. "Шаг, направленный против Ройзмана, - похоже, один из первых случаев сведения счетов в момент, когда Путин готовится к очередному президентскому сроку", - пишет газета. Источник: The Guardian