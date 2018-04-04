Эрдоган попадает в российскую ловушку

За 18 месяцев шеф Кремля Путин девять раз встречался с турецким президентом Эрдоганом. О том, почему из такого сотрудничества в первую очередь извлекает пользу Россия, пишет журналист немецкого издания Handelsblatt Озан Демиркан.

Авторитарных президентов России и Турции объединяет не только стиль правления, но и общие политические интересы. Тем не менее, Эрдоган может попасться в ловушку. Турции грозит остаться ни с чем, считает автор.

В настоящий момент обе страны имеют некоторые совместные интересы, прежде всего это неприязнь к Западу. Однако, как и прежде, существует потенциал развития конфликта, рассуждает журналист. Так, обе страны сотрудничают в Сирии, но преследуют разные цели. Путин хочет поддержать властелина Асада, Эрдоган хочет его устранить. Неясным остается также вопрос о новом устройстве сирийского государства. В то время как Турция хочет всеми средствами избежать возникновения на севере своего рода автономной области курдов, Кремль, кажется, рассматривает этот вопрос без предрассудков.

Ясно также то, что Турция платит за сотрудничество с Россией более высокую цену, в том числе и в Сирии. Так, согласно официальным данным во время боев в гражданской войне в Сирии погибло больше турецких солдат, чем российских, говорится в статье.

Больше преимуществ Россия получает и в экономическом плане. Страна регулярно входит в тройку стран, из которых Турция импортирует больше всего товаров. Однако если говорить об экспорте, то здесь Россия не входит и в первую десятку стран. Другими словами: торговый баланс между двумя странами неуравновешен, отмечает автор.

Россия может быть для Турции "вентилем", чтобы выпустить свою злость на Запад. Однако это не означает, что здесь возникнет стабильная ось против Запада, так как Путина и Эрдогана объединяет еще одна черта: они неохотно позволяют собой командовать, пишет журналист в заключение.