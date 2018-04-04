"Северный поток-2" может способствовать политической разрядке между Россией и ЕС

Когда отношения между Россией и ЕС достигли низшей точки, необходимо менять ситуацию с помощью торговых отношений. При этом газопровод "Северный поток-2" соединяет Запад и Восток, пишет на страницах немецкого издания Handelsblatt Ханс-Петер Зибенхаар.

52-летний президент Украины Петр Порошенко ничего так не желает, как того, чтобы покушение на российского двойного агента Сергея Скрипаля в английском Солсбери навсегда уничтожило планы о строительстве газопровода из России в Германию. Мотивы Порошенко прозрачны. Ведь со строительством "Северного потока-2" Украина не только может потерять свою влиятельную позицию в качестве пропускного пункта для центральноевропейского газоснабжения, но и лишиться ежегодных 2 млрд евро транзитных пошлин, отмечает журналист.

Однако "спираль ограничений и изоляции между ЕС и Россией нельзя закручивать вечно", уверен Зибенхаар. Именно поэтому запланированное строительство газопровода через Балтийское море из России в Германию является важным проектом не только с точки зрения энергетической политики. "С помощью "Северного потока-2" Россия получит еще одну надежную возможность для транспортировки газа в Центральную Европу. В конце концов, здесь находятся главные клиента "Газпрома". ЕС, в свою очередь, сможет переориентировать свое энергоснабжение и сильнее "сцепить" экономики Запада и Востока", - полагает автор.

То, что переизбранный российский президент Владимир Путин обращается к иллюзорным демократиям вроде Турции и Ирана, показывает, что Россия находит за пределами ЕС новых друзей, которые имеют большую власть в энергетической политике.

"ЕС должен срочно преодолеть собственную истерию, которая была усилена покушением на двойного шпиона Скрипаля и поспешными дипломатическими выводами. Антироссийский настрой в Польше или балтийских странах не должен мешать обзору всей ситуации", - считает Зибенхаар.

"Политическая стабильность в Европе может существовать только вместе с Россией, а не против нее. Поэтому строительство "Северного потока-2" является необходимым проектом для всего континента", - заключает журналист.