4 апреля 2018 г. Марк Болинг | The Hill Новое оружие России, направленное против Америки, угрожает нашим рынкам "Россия активно стремится освоить многочисленные способы превращения энергоносителей в оружие, чтобы навредить нашей экономике ровно так, как Москва сделала социальные сети оружием для нападения на нашу демократию", - утверждает в своей статье в The Hill Марк Болинг, основатель и главный управляющий 2C Energy. "Сейчас Россия методично действует, стремясь обрести на глобальном рынке природного газа такую мощь, чтобы добавить к своему асимметричному арсеналу мировые поставки энергоносителей", - утверждает автор. По словам Болинга, "Газпром" расширяет свою долю рынка в Европе и Азии, причем это "план Б". Российский "план А" - экспорт российского СПГ в США в колоссальных объемах - сорвался из-за американской "сланцевой революции". Автор отмечает, что для экспорта американского СПГ существует препятствие - необходимость строить дорогостоящие терминалы, в то время как "Газпром" может предлагать странам и крупным потребителям сниженные цены, косвенно отговаривая их от создания инфраструктуры для импорта СПГ. "Газпром" по-прежнему намерен проложить газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток", которые позволят наводнить европейский рынок еще более дешевым газом, пишет автор. "Это еще более затруднит выход США на европейские рынки энергоносителей. Покупать российский газ попросту дешевле", - говорится в статье. Автор полагает, что "Газпром" может манипулировать "физическими и финансовыми рынками энергоносителей" - например, "создавать искусственный дефицит, чтобы оказывать влияние на европейские страны, конфликтующие с Россией", "направлять избытки, чтобы наводнять мировые рынки дешевым газом, провоцируя сильное падение цен", "влиять на ценообразование по индексу хабов и, косвенно, на стоимость энергетических деривативов, привязанных к этим ценам на хабе". В заключение автор заявляет: "Россия - творчески мыслящий, способный адаптироваться противник. Америка тоже должна адаптироваться". Он советует американцам "строить наши собственные планы битв в секторе энергоносителей". Источник: The Hill