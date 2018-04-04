Лейбористы заявляют, что их сомнения в вине России имеют право на существование

Лаборатория в Портон-Даун признала, что не может определить происхождение использованного в Солсбери нервно-паралитического вещества. Лейбористы после этого заявили, что им следует воздать должное за сомнения в вине России, передает The Independent.

Дайан Эббот, теневой министр внутренних дел в оппозиционном кабинете лидера лейбористов Джереми Корбина, дала отпор яростной критике в адрес Корбина, отказавшегося подключиться к скоропалительному осуждению Владимира Путина.

"По словам теневого министра внутренних дел, на проведенных для лейбористов брифингах спецслужбы были "очень осторожны" и не указывали напрямую на Москву", - сообщает журналист Роб Меррик.

"Она раскритиковала тех - в том числе министра иностранных дел Бориса Джонсона, - кто "бросился к СМИ заявлять, что это однозначно был Путин", - пишет издание. "Это не совсем то, что нам сказали", - добавила Эбботт.

"Надеемся, мы получим некоторое признание за наш более вдумчивый подход и постановку правильных вопросов", - заявила Эбботт.

Две недели назад интервьюер Deutsche Welle задал вопрос Джонсону, как Великобритания сумела так быстро узнать, что "Новичок" имеет российское происхождение. Он ответил: "Когда я взглянул на доказательства, в Портон-Дауне, лаборатории, были совершенно категоричны. Я сам спросил того человека, я сказал: "Вы уверены?" - и он ответил: "Нет никаких сомнений". Поэтому нам почти ничего не остается, кроме как принять те меры, которые мы приняли".

Выступая в программе Today на BBC Radio 4, Эбботт раскритиковала Джонсона, давшего понять, что Великобритания "на 101% уверена, что это Путин". "Я не понимаю, откуда он взял эту информацию", - сказала она.