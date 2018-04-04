Будущее Сирии обсуждается в Анкаре

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в среду принимает своих коллег, иранского президента Хасана Рухани и российского президента Владимира Путина, двух верных союзников Дамаска, с тем чтобы обсудить будущее страны, опустошенной семью годами войны. Об этой встрече пишет корреспондент французской газеты Le Figaro в Стамбуле Дельфина Минуи.

Встреча вписывается в переговорный процесс в Астане, который исключает участие Вашингтона и конкурирует с переговорами, проводимыми под эгидой ООН, говорится в статье.

В январе 2017 год этот переговорный процесс, инициированный тремя странами, в частности, привел к соглашению о создании в Сирии четырех "зон деэскалации". Однако они были нарушены вспышками насилия в различных секторах, и недавняя вынужденная эвакуация из мятежной зоны в Восточной Гуте после интенсивных российско-сирийских бомбардировок и продолжение авиаударов в провинции Идлиб на северо-востоке раскрыли все ограничения этого соглашения, отмечает журналистка.

"Все эти вопросы будут выложены на стол", - признался один неназванный турецкий официальный источник. Анкара, которая отстаивает свою позицию, направленную против Асада, также надеется "оказать давление на Россию, чтобы обезопасить "гуманитарный коридор", продолжает источник. По данным того же источника, снова на повестке дня окажется уже упоминавшееся в ходе последней встречи в Сочи, в России, создание "конституционного комитета".

Но стремление к урегулированию сирийского конфликта, которое все больше отдаляется от раздробленной и ослабленной сирийской оппозиции, страдает от расхождения интересов между Москвой, Анкарой и Тегераном, указывает Минуи.

"Переговорный процесс в Астане является средством, посредством которого Турция, Россия и Иран стремятся управлять войной и служить своим различным интересам", - отмечает Элизабет Теоман, аналитик в американском Институте изучения войны (ISW). По ее мнению, Анкара стремится обезопасить территории, чтобы внедрить туда преданных ей повстанцев, в то время как Москва хочет "защитить российские морские и авиационные базы вдоль Средиземного моря".

Эти три страны сегодня являются главными силами, присутствующими в Сирии, потому, что они больше других "расположены инвестировать военные ресурсы с целью оказать влияние на конфликт", считает Синан Ульген, президент Центра экономических и внешнеполитических исследований (EDAM), расположенного в Стамбуле, которого цитирует AFP. "Долгое время, - продолжает он, - западные силы не хотели вовлекаться туда военным путем. Таким образом, теперь Сирия оказывается разделенной на различные зоны влияния, отражающие военное присутствие этих стран".

Что касается Франции, которая продолжает отслеживать это досье, по данным того же турецкого официального источника, она, видимо, попросила разрешения на то, чтобы президент Эммануэль Макрон принял участие во встрече в Анкаре. "Но если Турция и Россия отнеслись к этому благосклонно, то Иран решительно выступил против", - уточняет источник. Однако французский дипломат, опрошенный Le Figaro, опроверг эту информацию.