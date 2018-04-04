Осмотрительность русских в Лондоне после дела Скрипаля

Для богатых важных особ, близких к путинскому режиму, политических оппозиционеров и олигархов в изгнании настало время сдержанности, пишут журналисты Le Monde Бенуа Виткин и Эрик Альбер.

Отравление с помощью нервно-паралитического газа бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и последовавшее новое ухудшение отношений между Москвой и западными странами лишь укрепило убеждения обоих лагерей россиян, живущих в Лондоне, говорится в статье.

Два лица России противостоят друг другу на тротуарах Кенсингтон Палас Гарденс. Эта лондонская улица стала средоточием "Лондонграда" - такое прозвище заслужила британская столица, которая 20 лет принимает как vip-персон путинского режима, так и опальных оппозиционеров, отмечают авторы.

В ста метрах от российского посольства находится огромный дом Романа Абрамовича, олигарха, взявшего под контроль лондонский футбольный клуб "Челси". Рядом расположены дома металлургического миллиардера Алишера Усманова и Леонарда Блаватника, американского бизнесмена, родившегося на Украине и сделавшего состояние на российской нефти, говорится в статье.

Антикоррупционного активиста Романа Борисовича, соучредителя ассоциации ClampK, это даже забавляет. Он организует экскурсии - "КлептоТуры" - на которых гид рассказывает о самых богатых домах Лондона, купленных за деньги неясного происхождения, описывают журналисты.

"Русские приезжают в Лондон, потому что это место, легко принимающее грязные деньги", - говорит бывший банкир, сегодня близкий к оппозиционеру Алексею Навальному. Среди аттракционов "КлептоТуров" - шикарные апартаменты с видом на Темзу Игоря Шувалова, российского вице-премьера. Стоимость имущества: 13 млн евро. Годовая зарплата

этого ответственного политического деятеля: 125 тыс. евро.

На основе различных расследований и утечек международное движение Transparency International установило 160 объектов недвижимости, общей стоимостью 5 млрд долларов, владельцы которых являются "лицами с высоким коррупционным риском", некоторые преследуются правосудием: 20% из них россияне, говорится в статье.

Трудно с точностью измерить рублевый поток, обрушившийся на Лондон. Но Великобритания сделала все, чтобы облегчить приход российских граждан, которые в 1990-е годы еще предпочитали Швейцарию, указывают журналисты. Одним из главных инструментов стали "золотые визы".

"Богатые россияне знают, что они могут все потерять в одночасье, даже если они преданны власти, - поясняет бизнесмен Сергей Пугачев, приехавший в Лондон после того, как он был лишен своих активов в России. - И они очарованы британским обществом. Они мечтают подражать лордам, изготавливают свои семейные печати".

Одновременно с тем, как высшие чиновники и олигархи эры Путина ринулись в Лондон, российские оппозиционеры поехали туда же. В 2001 году эту дорогу указал Борис Березовский, самый влиятельный олигарх эпохи Ельцина, говорится в статье.

Экс-владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский последовал тем же маршрутом. В квартале Мейфэр он создал фонд "Открытая Россия", поддерживающий различные движения российского общества.

"В плане безопасности самые надежные места, несомненно, Швейцария или Израиль, - поясняет Ходорковский, ставший после смерти Березовского самой культовой фигурой маленькой общины из нескольких десятков российских политических беженцев. - Но Лондон практичен, и для того, чтобы найти русскоговорящих сотрудников, и потому что его законодательство благоприятствует финансированию политической деятельности".

"Мы все очень тепло здороваемся, - улыбаясь, говорит он о тех, кто пользуется прелестями британской столицы благодаря своей близости к Кремлю. - Я считаю их не врагами, а политическими противниками".

"Пусть покупают здесь недвижимость, я не вижу в этом проблемы", - вторит ему Евгений Чичваркин, бывший владелец компании "Евросеть", который хочет "покончить со стереотипным представлением об олигархах".

Для россиян в Лондоне пришло время сдержанности, отмечают журналисты. Появление "Мерседеса", усеянного кристаллами "Сваровски", который якобы принадлежал дочери одного олигарха, всколыхнул квартал Мейфэр, но "время экстравагантности закончилось", говорит Алена Мушинская, живущая в Лондоне с 1991 года, руководитель компании по консьерж-услугам.

Дело Скрипаля и последовавшее за ним возобновление 14 расследований о подозрительных смертях, произошедших в Великобритании, стало своего рода электрошоком, не сопоставимым с осторожным реагированием в 2006 году на отравление радиоактивным полонием бывшего агента Александра Литвиненко, говорится в статье.

Начиная с 31 января британский закон позволяет арестовывать имущество, если его собственник не может объяснить происхождение денег, на которые оно было куплено, напоминают авторы. После дела Скрипаля премьер-министр Тереза Мэй пообещала установить список владельцев тех домов, которые принадлежат им через посредничество офшорных кампаний.

"Британцы осознают риск для своей репутации, связанный с использованием этих денег, - подтверждает Ходорковский. - Однако эта проблема должна быть решена, исходя из полицейской логики, а не только дипломатической. Преступные группы, в том числе те, которые овладели Кремлем, являются экспертами в сокрытии своих дел. Набрасываться на всех "русских", как из Лондона, так и из России, было бы несправедливым".