Виктор Орбан: новый евроскептицизм, искусный и опасный

Историк и географ Сильвен Кан анализирует стратегию венгерского премьер-министра. Не отказываясь ни от демократии, ни от европейских социальных институтов, Орбан способен привести к победе пропутинскую и антимигрантскую Европу. Сильвен Кан вводит термин "орбанизация" - по имени венгерского премьер-министра - для описания тревожного усиления популистских партий в Европе. Интервью с экспертом записал журналист Liberation Тибо Сардье.

"Если и есть лидер, который призывает к сближению между ЕС и Россией, то это венгерский премьер-министр", - утверждает Кан.

"В отличие от многих других, он стоит у власти с мая 2010 года. И первым овладел понятием "иллиберальная демократия". Заимствовал он его у американского аналитика Фарида Закарии. Подобный режим основан на уважении к выборам, но при этом на недоверии к другим аспектам демократии, таким как правовое государство и разделение властей. В экономике конкуренция исчезает в пользу монополий и олигополий, заслуги сменяются кумовством, многопартийность уступает место блату", - поясняет эксперт.

"Орбан предлагает во многом инновационную доктрину, которая состоит в одновременном утверждении значимости венгерской нации и необходимости для всех европейских наций единым блоком выступить против того, что может угрожать их общим ценностям. Такая конструкция перекликается с концепцией о "столкновении цивилизаций", которую выдвинул американский политолог Сэмюэл Хантингтон, - считает собеседник издания. - Он отстаивает борьбу против исламизации Европы посредством отказа от миграционных потоков, пришедших из арабо-мусульманского мира. В отличие от Марин Ле Пен и Маттео Сальвини, Виктор Орбан выходит за пределы простого противопоставления между проевропейцами и антиевропейцами: он тоже причисляет себя к Европе, с тем чтобы внести в нее проект, который сильно отличается от политического и гуманистического либерализма".

"Речь идет о новом евроскептицизме, намного более искусном и опасном. Виктор Орбан не хочет разрушать ЕС. Он не защищает идею "Венгрзита" и не подталкивает "Национальный фронт" к "Фрекзиту". Наоборот, он считает, что ЕС является легитимным в таких сферах, как политика сплоченности, общая аграрная политика, политика безопасности и обороны. Но в остальном он хочет трансформировать ЕС изнутри в направлении, соответствующем его доктрине. Его режим не является ни антипарламентским, ни националистическим в "классическом" смысле этого слова, так что трудно назвать его авторитарным или фашиствующим", - заявляет Кан.

"Партия "Альтернатива для Германии" в сентябре получила 92 места из 709 в Бундестаге. В ее речах о сепаратизме можно услышать "классическое" высказывание "Германия превыше всего". Тем не менее, как и в партиях, пришедших к власти в Венгрии, Польше, Чешской Республике, Словакии и начиная с сентября - в Австрии, в ней ощущается желание реформировать Европу путем исключения тех, кого называют неевропейцами", - рассуждает Кан.