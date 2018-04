4 апреля 2018 г. Клинт Уоттс | The New York Times Для России Трамп был средством, а не целью На прошлой неделе в сообщении о приговоре адвокату Алексу ван дер Зваану администрация спецпрокурора Роберта Мюллера отметила, что Рик Гейтс и "Персона А" - неназванное лицо, которое имеет связи с "российской разведслужбой и имело их в 2016 году", - "находились в непосредственном контакте в сентябре и октябре 2016 года", пишет Клинт Уоттс, бывший агент ФБР и свидетель по делу о российском вмешательстве в выборы в США. Его статью публикует The New York Times. "В значительной степени внимание в расследовании Мюллера было сосредоточено на Дональде Трампе: препятствовал ли он следствию? Был ли он "агентом влияния" или просто российским союзником? Из-за идеологии или деловых интересов?" - отмечает автор. "С моей точки зрения - бывшего спецагента ФБР, наблюдавшего за проникновением Кремля в Америку с 2014 года, - возможно, ни один из этих ответов не верен. Типичным российским подходом было бы повлиять на Трампа через подставных лиц, таких как Гейтс или Пол Манафорт, а не путем прямых указаний человеку - в данном случае, кандидату, а затем президенту", - пишет Уоттс. "Каждый обвинительный акт Мюллера и версия следствия проливают свет на новые каналы влияния Кремля внутри ближайшего круга президента Трампа. Ван дер Зваан, чьим тестем является российский олигарх Герман Хан, солгал следствию о его беседах с Гейтсом, заместителем менеджера предвыборного штаба Трампа, и с "Персоной А", которую ФБР считает агентом российских спецслужб (многие полагают, что это Константин Килимник, бывший помощник и Гейтса, и Манафорта, менеджера предвыборного штаба Трампа", - говорится в статье. По мнению Уоттса, расследование спецпрокурора о сговоре с Россией в итоге сводится к двум вопросам: согласовывал ли президент Трамп или кто-то из его штаба свои действия с Россией по своей воле, и делали ли они это осознанно? "Для Путина это, возможно, и есть то, на что он надеялся: Америка поражена внутриполитической борьбой и увязла в расследованиях, ослабленный альянс НАТО уязвим для агрессии, а президент США стремится добиться признания, проявляя упрямство и не ведая о только что организованном Кремлем великом демарше", - полагает автор. Источник: The New York Times