Саудовская Аравия неминуемо будет бороться за власть с Ираном

Наследный принц Саудовской Аравии Моххамад бин Салман намерен перетасовать ближневосточные карты. О том, куда это может привести, рассуждает в своей статье обозреватель Tagesspiegel Томас Зайберт.

"Будущему королю надо торопиться: 32-летний бин Салман хочет освободить свою страну от нефтяной зависимости и вступить в борьбу со своим региональным оппонентом Ираном. Для этого ему нужны влиятельные партнеры - прежде всего США и Израиль. Тот факт, что наследный принц стал первым ведущим саудовским политиком, (...) открыто признавшим право еврейского государства на существование, знаменует собой начало новой эры на Ближнем Востоке. Правда, речь идет не о мире, а о власти и формировании нового блока в регионе", - говорится в статье.

Принцу необходима при этом поддержка Америки во всем, что он делает. Свои заявления о едином с Израилем будущем он сделал не в Эр-Рияде, а в ходе своей поездки по США, в ходе которой он пытается привлечь инвестиции к своему проекту реформ "Видение 2030". "Союз с Израилем, о котором говорит бин Салман, вписывается в ближневосточную стратегию администрации Трампа".

Трамп и Салман, замечает журналист, сходятся по многим позициям. Так, принц считает, что на Ближнем Востоке орудует "треугольник зла", куда вошли Иран, "Братья-мусульмане" и такие исламские экстремисты, как "Аль-Каида"* и ИГИЛ*. "Иран имеет большое влияние в Ираке, Сирии и Ливане; Салман причисляет к враждебному трио и Турцию, президент которой поддерживает "Братьев-мусульман".

На этом фоне "замаячила перспектива пересмотра расстановки сил времен холодной войны. В то время как США стоят на стороне Саудовской Аравии, Россия представляет другой лагерь. По чистой случайности, именно в эту среду встречаются Эрдоган, президент Ирана Рухани и президент Путин, чтобы обсудить ситуацию в Сирии".

"Этому блоку Салман хочет противопоставить свой союз, куда помимо стран Залива войдут Египет, Иордания и Израиль. Религиозные особенности при этом роли играть не будут. Однако в общей картине нового Ближнего Востока присутствуют некоторые косметические изъяны, которые могут поставить крест на проекте принца. Это судьба палестинцев: согласно планам Трампа, они должны получить не собственное государство, а жить под израильским протекторатом. И если принц не против такого плана, то его отец, король Салман, заявил о приверженности традиционной позиции Эр-Рияда. А она заключается в том, что Израиль должен согласиться на равноправное существование еврейского и палестинского государств", - говорится в статье. Кроме того, указывает автор, если консервативные противники принца одержат в Эр-Рияде верх, то о новом альянсе можно будет забыть.

Новые планы наследного принца, который во что бы то ни стало хочет перетасовать ближневосточные карты и начать войну с Ираном, вряд ли принесут мир в регион, резюмирует автор статьи.

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические группировки, запрещенные в РФ.