Споить Евросоюз

Звучит так, будто у правых популистов в Европарламенте была хорошая вечеринка: в 2016 году фракция "Европа наций и свобод" раскошелилась за счет бюджетных средств ЕС на 234 бутылки шампанского, обеды по 400 евро на человека и 110 подарков стоимостью по 100 евро. Это следует из письма парламентской комиссии по контролю за бюджетом, передает немецкое издание Tageszeitung.

"Однако пришло и похмелье: фракция должна будет возместить неподобающие расходы в размере 420 тыс. евро", - отмечает автор статьи Ева Оер.

При этом в указанной фракции заседают депутаты таких партий, как французский "Национальный фронт" (FN), итальянская "Лига Севера" и "Австрийская партия свободы" (FPÖ), которые, как известно, охотно выступают против ЕС. Особое злорадство в свой адрес почувствовал депутат "Австрийской партии свободы", вице-президент фракции "Европа наций и свобод" Харальд Вилимский: ранее он с упоением кричал об ужасном расточительстве внутри ЕС, пишет журналистка.

"FPÖ никак не связана с обвинениями", - написал Вилимский в своем "Твиттере", переложив ответственность на французов и заявив, что сам он никогда не пил шампанское. Правда, другие пользователи "Твиттера" опубликовали в ответ фотографии, на которых Вилимский по-дружески поднимает бокалы вместе с Марин Ле Пен, передает издание.

По словам Николаса Бея из "Национального фронта", шампанское было куплено для приемов.

Спрашивается только, не является ли это новой коварной стратегией критиков ЕС: разрушить ЕС изнутри, спаивая союз?