Под контролем влиятельных персон

По мнению журналиста Tageszeitung Эриха Ратфельдера, Косово находится сейчас под влиянием двух людей - президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.

В плане психологии Эрдогана не стоит сравнивать с властелином из Москвы: Путин кажется более рациональным, он более умелый тактик, он принимает более взвешенные решения, у него нет приступов ярости и непредсказуемости. Однако оба преследуют похожие цели - упорно и непоколебимо. И одной из этих целей является влияние на Балканах, уверен Ратфельдер.

"Один хочет показать себя протектором балканских мусульман в Косово, Новопазарском Санджаке, Боснии и Герцеговине. Другой давно является признанным защитником православных христиан региона, - отмечает автор. - Это рано или поздно приведет к конфликтам между двумя правителями - как в Косово, так и в Боснии. Пока что Путина и Эрдогана сближает враждебное отношение к Западу, к ЕС, к западным ценностям".

"В бедном Косово большая часть населения теперь понимает, что значит быть объектом интереса влиятельных персон, но Западная Европа, кажется, не осознает, насколько близко подобралась опасность", - считает автор статьи. "Речь теперь всерьез идет о защите наших ценностей", - подчеркивает журналист.