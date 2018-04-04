Москва грозит наложить санкции на Латвию за отказ от русского языка в средних школах

"Российский парламент пригрозил экономическими санкциями в ответ на языковую реформу в соседней Латвии - переход к обучению старших школьников на латышском языке вместо русского", - пишет в The Telegraph журналист Алек Лун, замечая, что это "еще больше усиливает трения с Латвией, Литвой и Эстонией".

Издание поясняет: "В этой бывшей советской республике государственный язык - латышский, но четверть населения - этнические русские, и почти 100 школ, финансируемых государством, предлагают обучение на русском или на двух языках. Однако в результате языковой реформы, которую в понедельник утвердил президент Раймонд Вейонис, к 2021 году постепенно будет введено обучение всех учащихся 10-12 классов на латышском языке, за исключением некоторых курсов русского языка и литературы. На младших ступенях обучение останется двуязычным: младшим школьникам будут преподавать на русском половину предметов, а учащимся 7-9 классов - 20%".

Москва отреагировала на реформу возмущенно. Депутат Сергей Железняк назвал ее "языковым геноцидом", говорится в статье.

Во вторник Госдума заявила: "Государственная дума отмечает, что действия латвийских властей, нарушающие права и свободы наших соотечественников в Латвии, должны повлечь за собой применение специальных экономических мер".