Российский посол пытается свалить вину за отравление на Великобританию

"Российский посол в Ирландии Юрий Филатов попытался свалить вину за отравление двойного агента и его дочери в Солсбери на правительство Великобритании", - передает Майкл Когли в The Times.

"Россия выпустила три списка вопросов: к Лондону, Парижу и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В частности, заданы вопросы, почему консулу не предоставили доступ к Скрипалю и его дочери, являющимся гражданами России. В фокусе списка, предназначенного для Франции, вопрос, как получилось, что эта страна стала принимать участие в расследовании нападения на Скрипалей", - говорится в статье.

По словам Филатова, раз британское правительство не ответило на эти вопросы, "есть много места для предположений, что мы имеем дело с крупномасштабной провокацией с целью дискредитации России", передает журналист.

"Мы решительно отвергаем любое предположение или обвинение в участии России в инциденте в Солсбери. Мы не потерпим такого рода безответственное и просто неприличное поведение британского правительства", - заявил посол.

"Филатов указал, что следует обратить внимание на тех, кто получил выгоду от покушения на Скрипалей, "преступную или политическую". По его словам, некоторые из предложенных объяснений "звучат правдоподобно и подразумевают вовлеченность секторов британского правительства", - говорится в статье.