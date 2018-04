4 апреля 2018 г. Майкл Когли | The Times Российский посол пытается свалить вину за отравление на Великобританию "Российский посол в Ирландии Юрий Филатов попытался свалить вину за отравление двойного агента и его дочери в Солсбери на правительство Великобритании", - передает Майкл Когли в The Times. "Россия выпустила три списка вопросов: к Лондону, Парижу и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В частности, заданы вопросы, почему консулу не предоставили доступ к Скрипалю и его дочери, являющимся гражданами России. В фокусе списка, предназначенного для Франции, вопрос, как получилось, что эта страна стала принимать участие в расследовании нападения на Скрипалей", - говорится в статье. По словам Филатова, раз британское правительство не ответило на эти вопросы, "есть много места для предположений, что мы имеем дело с крупномасштабной провокацией с целью дискредитации России", передает журналист. "Мы решительно отвергаем любое предположение или обвинение в участии России в инциденте в Солсбери. Мы не потерпим такого рода безответственное и просто неприличное поведение британского правительства", - заявил посол. "Филатов указал, что следует обратить внимание на тех, кто получил выгоду от покушения на Скрипалей, "преступную или политическую". По его словам, некоторые из предложенных объяснений "звучат правдоподобно и подразумевают вовлеченность секторов британского правительства", - говорится в статье. Источник: The Times