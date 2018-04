4 апреля 2018 г. Сэм Коутс, Кэтрин Филп | The Times Мэй борется за удержание альянса против России Лаборатория в Портон-Даун не смогла подтвердить, что использованный в Солсбери нервно-паралитический газ был изготовлен в России. Как пишет The Times, это может подорвать коалицию против Москвы. Глава Оборонной научно-технической лаборатории Гэри Эйткенхед признал, что "точный источник" яда не определен. "В интервью, которое привело в смятение Даунинг-стрит, 10, Эйткенхед заявил, что его лаборатория идентифицировала его как военное нервно-паралитическое вещество "Новичок", которое могло быть применено, вероятно, только государством", - передают журналисты Сэм Коутс и Кэтрин Филп. На Даунинг-стрит приняли меры по минимизации ущерба, заявив, что Тереза Май, помимо научного анализа, опиралась на всестороннюю оценку разведки. "Однако интервью Sky News, которое было заранее утверждено правительством, рискует подорвать международную коалицию против Москвы", - отмечается в статье. Армин Лашет, один из пяти заместителей председателя Христианско-демократического союза, партии канцлера Германии, написал в Twitter: "Если принуждаешь к солидарности почти все страны НАТО, разве не нужно иметь надежные доказательства? Вне зависимости от того, кто что думает о России, мои занятия международным правом научили меня иному способу общения с другими государствами". Высокопоставленный министр сказал The Times, имея в виду лабораторию в Портон-Даун: "Я бы поставил им "отлично" за их научные изыскания, но низкую оценку за сегодняшнее выступление. Оно явно не приносит пользу". "Парламентарий-консерватор от Солсбери Джон Глен заявил, что интервью может породить "пропаганду со стороны Кремля", и поднял вопрос о том, что Юлию Скрипаль сопровождали во время рейса из Москвы. Источники в Консервативной партии это опровергли", - сообщает издание. Путин заявил, что, "по данным международных экспертов, подобные нервно-паралитические вещества могут производиться примерно в 20 странах". Россия представит 20 вопросов об инциденте на заседании исполнительного комитета Организации по запрещению химоружия. "Надеюсь, эта дискуссия поставит точку в том, что произошло", - сказал Путин. Пресс-секретарь британского правительства сообщил, что работа лаборатории в Портон-Даун - "лишь одна часть разведывательной картины". "По нашей оценке, ответственность за этот наглый и безрассудный акт несет Россия и - в чем международное сообщество сходится во мнении - другого правдоподобного объяснения нет", - сказал он. Источник: The Times