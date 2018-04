4 апреля 2018 г. Роджер Бойз | The Times Россия экспериментирует с будущим войны Мастер дипломатии по принципу доведения до абсурда, Сергей Лавров предположил, что атака в Солсбери с применением отравляющего вещества была попыткой отвлечь британцев от проблем страны, связанных с "Брекзитом", при содействии служб безопасности Великобритании, "которые известны своими способностями действовать с лицензией на убийство", пишет обозреватель The Times Роджер Бойз. "Ерничанье российского министра иностранных дел скрывает нервозность Кремля: Россия опасается, что конфликт Востока и Запада из-за покушения на убийство Скрипалей не закончится зеркальными высылками и вскоре может перерасти в международные требования открыть для проверок ее исследовательские лаборатории. Москва подписала конвенцию о химическом оружии, однако нарушает ее правила. Ее следует призвать к ответу", - говорится в статье. "Новичок" -это широкий класс веществ, в отличие от таких конкретных отравляющих агентов, как зарин и VX, поясняет Бойз. Вещества класса "Новичок" разработаны с целью обходить узкие определения многосторонней конвенции о химическом оружии. "Это означает, что Россия сталкивается с меньшими ограничениями на их производство, сохраняет способность скрывать их происхождение и пополнила свой арсенал оружием, идеально подходящим для своей практики гибридной войны", - пишет газета. Некорректно называть отравление в Солсбери возвращением к холодной войне, считает Бойз: "Оно может быть признаком будущей войны, когда нервно-паралитические вещества будут применяться беспрепятственно, наряду с кибератаками, электронной войной и использованием замаскированных войск". "В 2004 году Джордж Буш-младший поручил Министерству национальной безопасности задачу разработать возможные сценарии новой атаки на гражданское население, - говорится в статье. Почти половина вымышленных атак предполагала использование нервно-паралитических веществ, химического и бактериологического оружия". Так, по одному из сценариев, грузовик проезжал через пять городов, распыляя бациллы сибирской язвы, другой вариант предполагал распространение вируса чумы в транспортных узлах - на железнодорожных вокзалах и в крупных аэропортах, передает автор. "Россия, без сомнения, обидится на любые предположения, что она способна на такие варварские действия. Но все же: таллий, полоний-210, "новички", прикрытие периодического использования Асадом зарина? - пишет Бойз. - Страна, которая при Путине нарушила так много международных норм, должна постараться понять, почему лимит доверия исчерпан". Источник: The Times